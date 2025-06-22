中國「聯合海工5001」拖船繞行台灣一周 海巡署全程監控廣播驅離

中國聯合海工5001繞行台灣一周，動機不明。（Taiwan ADIZ 提供）

2025/06/22 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國「聯合戰備警巡」 期間，中國聯合海工5001拖船，6月18日至22日繞行台灣一周，動機不明，引發各界質疑。海巡署表示，海巡雷達全程監控，海巡艦艇廣播驅離，並未發現有不法意圖。

根據Taiwan ADIZ 提供，6月18日從中國九龍江海域出發，沿著澎湖海域繞行至台灣南部，再繞行花蓮東方海域，來到台灣北部海面，最終於今（22）日上午10時許回到中國平潭島，就在中國「聯合戰備警巡」 期間，這樣「環島一周」到底是拖了什麼東西回去中國？

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針對中國籍「聯合海工5001」拖船航經我方水域，執行疑似環島任務，海巡署表示，該船自進入我國周邊海域即全程監控，並即時派遣艦艇前往相關海域實施警戒及廣播強勢驅離，以維護我國海域安全與秩序。

該船航行期間海巡署雷達全程監控，並未發現有下錨或停留進行其他水下作業行為，海巡署亦未接獲任何海纜遭破壞或異常之通報。針對中國船舶，海巡署將持續強化海域監控能量，對於具威脅性之行動依法即時因應。海巡署強調，維護國家海域安全為海巡核心任務，針對類似行動將持續與國安、國防部及各政府機關保持緊密聯繫與合作，強化海域情監偵及海域狀況掌握，即時應處，海巡署將全力維護國家安全，應處各項海域危安情事。

中國聯合海工5001拖船，繞行台灣一周，究竟拖帶什麼東西。（網路照）

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