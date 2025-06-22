侯友宜缺席雙和政策說明會 朱立倫：侯與所有立委密切配合

國民黨主席朱立倫（中）出席新北市中和區立委張智倫（左）、永和區立委林德福（右）共同舉辦的政策說明會。（記者賴筱桐攝）

2025/06/22 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福，今天共同舉辦政策說明會，呼籲民眾7月26日出門投下不同意罷免票，但新北市長侯友宜缺席這場活動。對此，國民黨主席朱立倫表示，侯友宜與每一位立委密切配合，告訴市民立委爭取的政績，新北也有安排一場聯合造勢活動。

朱立倫今天出席雙和政策說明會，為張智倫、林德福站台，但侯友宜同時間參加「館長」陳之漢在新莊舉辦的全國健美公開賽開幕典禮。

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朱立倫受訪表示，侯友宜跟每一位立委都是密切配合，不管是張智倫或是林德福，在地方做了什麼貢獻或公共建設，侯市長一定會誠實告訴市民，同時有步驟地安排好與每一位委員的重要活動；另外，新北也有安排一場聯合造勢活動，最後還會全台一起造勢，侯友宜答應除了協助新北，也會到台北市或其他地方，幫忙其他立委反惡罷。

另外，針對國民黨主席改選一事，陳之漢昨天接受媒體訪問提及，「朱主席這段時間也很辛苦，但任何政黨都應該有輪替，不是一直同一個人坐著」，並稱讚台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕是好人選。

對此，朱立倫回應，目前全黨都有共識，包括他與盧秀燕，現在就是團結反惡罷，一定能夠戰勝惡罷，共同努力為台灣打拚。

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