藍營中和「戰獨裁」開講 罷團對街怒吼：捍衛民主、同意罷免！

公民團體對街高舉「捍衛民主 同意罷免、同意罷免 翻轉雙和 」標語。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 13:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨今（22）日上午在新北市中和市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會中永和場，黨主席朱立倫、副市長劉和然，及立委張智倫、林德福、吳宗憲等人皆到場聲援。不過，活動會場對街不到70公尺處，也出現一批手持標語的公民團體志工，展開同步行動，高舉「捍衛民主 同意罷免、同意罷免 反轉雙和」標語，表達強烈訴求，有路過民眾朝志工們比出大拇指、喊「加油」，現場氣氛雖然緊張，卻不失理性。

推動罷免藍委張智倫、林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」團隊今天上午9時許至國民黨政策說明會結束前，都在場外集結大聲宣傳同意罷免等訴求，也高舉「罷免投同意 監督更有力」、「罷免就是救國 反共就是保台」、「罷免不成功 台灣將送中」等標語，讓國民黨親耳聽見、看見人民的怒吼。不過現場有反罷免民眾，對街比倒讚、中指，更有不理性民眾打志工，警方也到場關切。

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志工Jeremy表示，這場街頭宣傳活動選在枋寮市場一帶，因為這裡是中和重要的傳統市場，平日人潮眾多，且中和國小附近一直是團體的連署熱點，如今進入罷免投票第三階段，不再收連署書，改以宣傳為主；另一方面，由於原本經常使用的連署點位今早被對方取得路權，而面對國民黨方面的活動，志工只好站在活動中心對街進行宣傳，藉此機會讓他們聽到市民訴求、不滿。「希望當張智倫和其他人進出會場時，可以看到民眾的聲音與憤怒。」

對於國民黨日前宣稱擁有「六成民意」、主張自己才是主人，罷團是惡奴欺主，Jeremy回應，「這顯示國民黨一直以來的心態是騎在人民頭上。如果真的有六成的支持，就應該正面迎戰，讓新的民意來驗證是否如此。」

Jeremy最後表示，此次行動只是系列活動的一環，未來仍將以理性方式，持續接觸中永和的里民鄉親，爭取更多支持。

公民團體對街高舉「捍衛民主 同意罷免、同意罷免 翻轉雙和 」標語。（記者羅國嘉攝）

公民團體對街高舉「同意罷免」、「罷免投同意 監督更有力」標語。（記者羅國嘉攝）

公民團體對街高舉「同意罷免」、「罷免就是救國 反共就是保台」標語。（記者羅國嘉攝）

現場有反對罷免民眾對街比倒讚。（記者羅國嘉攝）

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