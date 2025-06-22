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    賴清德「團結國家十講」啟動 朱立倫：應講幫人民解決什麼

    針對賴清德總統啟動「國家十講」，國民黨主席朱立倫表示，應該講的是幫人民解決什麼問題，而不是講個人或一黨之私的國家權力。（記者賴筱桐攝）

    針對賴清德總統啟動「國家十講」，國民黨主席朱立倫表示，應該講的是幫人民解決什麼問題，而不是講個人或一黨之私的國家權力。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/22 11:35

    〔記者賴筱桐／新北報導〕賴清德總統今天（22日）開始啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰及政府因應政策。對此，國民黨主席朱立倫質疑，「國家十講」目的到底是為了團結台灣，還是團結總統個人的權力？應該講的是幫人民解決什麼問題，而不是到處去講個人或一黨之私的國家權力。

    朱立倫今天出席新北市中和區立法委員張智倫、永和區立委林德福共同舉辦的政策說明會，被問到總統「國家十講」首站選擇從新北出發，朱立倫批評說，不知道總統的目的到底是為了團結台灣，還是為了團結其個人的權力？只為一人之私、一黨之私，就要消滅在野黨，罷免所有在野黨的立法委員，這是所有民主國家的首例、也是惡例，如果用這樣的方式會團結，難道全世界為了團結都罷免在野黨的議員嗎？

    朱立倫認為，總統應該要回答的是人民關心的問題，包括民眾的荷包會不會變少、是不是買不起房子、孩子能否就業、關稅到底是百分之幾、美元匯率會變成多少、美債讓台灣的外匯存底損失多少錢？以及治安、司法、國防安全等，每一項都是民眾關心的議題，賴總統的「國家十講」，應該講的是幫人民解決什麼問題，不是到處去講個人或一黨之私的國家權力。

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