遭裸照勒索還被質疑 林亮君反擊：沒人該承受這種對待

台北市議員林亮君（右）今上午與民進黨發言人吳崢（左）到台北市松江市場宣傳大罷免。（記者劉詠韻攝）

2025/06/22 11:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市民進黨議員林亮君近期遭到裸照威脅，雖已報警處理，但該名男子仍持續傳訊息恐嚇，並勒索5萬美元；她昨深夜將這段經歷曝光在臉書上，但有網友質疑是自導自演。對此，林亮君今（22）日反擊，相關指責缺乏同理心，更加深對女性的傷害，並呼籲民眾若有親友曾經歷類似情況，切勿袖手旁觀，並強調因為沒有人該承受這種對待。

林亮君今上午與民進黨發言人吳崢前往松江市場宣導同意罷免，針對裸照威脅事件，會前受訪表示昨天已完成報案；儘管如此，但該名網友仍持續透過網路進行言語威脅，而目前所有資料已經提交給檢方，將由他們進一步偵辦與調查。

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林亮君坦言，然而令人感到心寒的是，面對如此嚴重的性別威脅，卻仍有立場明顯不同的網友私訊指控她「自導自演」。她批評，這樣的指責不僅缺乏同理心，也再一次加深對女性的傷害，尤其在 AI 技術日趨成熟的時代，假訊息與深偽技術已可能以假亂真，對受害者造成極大困擾。

林亮君直言，不論政治立場，面對如此明顯的威脅與不當行為，每個人都應該挺身而出，呼籲民眾身邊若有親友曾經歷類似情況，切勿袖手旁觀，並強調因為沒有人該承受這種對待。

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