為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭裸照勒索還被質疑 林亮君反擊：沒人該承受這種對待

    台北市議員林亮君（右）今上午與民進黨發言人吳崢（左）到台北市松江市場宣傳大罷免。（記者劉詠韻攝）

    台北市議員林亮君（右）今上午與民進黨發言人吳崢（左）到台北市松江市場宣傳大罷免。（記者劉詠韻攝）

    2025/06/22 11:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市民進黨議員林亮君近期遭到裸照威脅，雖已報警處理，但該名男子仍持續傳訊息恐嚇，並勒索5萬美元；她昨深夜將這段經歷曝光在臉書上，但有網友質疑是自導自演。對此，林亮君今（22）日反擊，相關指責缺乏同理心，更加深對女性的傷害，並呼籲民眾若有親友曾經歷類似情況，切勿袖手旁觀，並強調因為沒有人該承受這種對待。

    林亮君今上午與民進黨發言人吳崢前往松江市場宣導同意罷免，針對裸照威脅事件，會前受訪表示昨天已完成報案；儘管如此，但該名網友仍持續透過網路進行言語威脅，而目前所有資料已經提交給檢方，將由他們進一步偵辦與調查。

    林亮君坦言，然而令人感到心寒的是，面對如此嚴重的性別威脅，卻仍有立場明顯不同的網友私訊指控她「自導自演」。她批評，這樣的指責不僅缺乏同理心，也再一次加深對女性的傷害，尤其在 AI 技術日趨成熟的時代，假訊息與深偽技術已可能以假亂真，對受害者造成極大困擾。

    林亮君直言，不論政治立場，面對如此明顯的威脅與不當行為，每個人都應該挺身而出，呼籲民眾身邊若有親友曾經歷類似情況，切勿袖手旁觀，並強調因為沒有人該承受這種對待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播