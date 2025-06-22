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    民進黨開課親授宣講術 號召青年上街宣傳726罷藍委

    民進黨舉辦志工培訓，為60多位青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。（民進黨提供）

    民進黨舉辦志工培訓，為60多位青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。（民進黨提供）

    2025/06/22 11:21

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨青年部發起「夏日破浪行動」，以「打破藍白浪花」為理念號召上街罷免不適任國民黨立委；民進黨今發新聞稿指出，青年部昨舉辦志工培訓，由南投縣議員沈夙崢和基隆市議員張之豪，為60多位青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。

    民進黨青年部副主任吳奕柔表示，「夏日破浪行動」將有200多位青年部「國務青」及志工一同參與，報名志工中也包含在學學生，想趁暑假期間用自己的力量為台灣民主盡一份心力，正式開跑上街前，青年部也舉辦志工培訓，邀請艱困選區的地方議員親身分享，共有60多位志工線上與實體參與。

    擔任培訓講師的沈夙崢分享親身經驗，提到街講內容必須簡要易懂、因地制宜，了解基層民眾最切身在乎的事，並帶領志工現場分組、練習宣講，甚至模擬街頭上可能遇到的突發狀況，她以「萬物皆有裂痕，那就是光照進來的地方」，勉勵台灣的年輕人就是那道光芒，能將民主的光照進每個角落。

    基隆市議員張之豪也分享街頭宣講的準備技巧，建議青年志工可以同理不同立場的人，或從對方的角度思考，用民眾理解的語言來溝通，他以「罷免連署不是為了報復誰，而是送給母親台灣的一朵康乃馨」為例，強調可以用不同的論述方式，來說服基層選民。

    民進黨青年部表示，現場參與「夏日破浪行動」培訓的青年志工，許多在近期已有參與各罷團街頭宣講的經驗，培訓課程最後，青年志工們拿出罷團的扇子、背心和文宣合照，展現青年朋友自主參與罷免運動的行動力與決心！

    民進黨舉辦志工培訓，為60多位青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。（民進黨提供）

    民進黨舉辦志工培訓，為60多位青年志工開設罷免宣講課程，大力宣傳7月26日罷免藍委「投同意」。（民進黨提供）

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