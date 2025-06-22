賴清德「團結國家十講」今起跑 黃國昌：鬥爭在野黨、撕裂社會

台灣民眾黨主席黃國昌參加館長陳之漢舉辦的健身比賽，並受邀致詞，他穿著無袖上衣，展現手臂肌肉。（記者陳奕劭攝）

2025/06/22 11:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕總統賴清德今天（22日）啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰及政府因應政策。對此，台灣民眾黨主席黃國昌批評，「賴清德十講」實際是鬥爭在野黨，使台灣社會更對立、更衝突。他很樂意與賴清德針對10件大事公開對談，賴清德過去一年執政成績一片蒼白，人民只能自己站出來拯救台灣。

黃國昌表示，賴清德去年就職以來，一直動用嘴巴，實際上用司法追殺、對在野黨無差別大罷免，民進黨控制的中選會一如民進黨總召柯建銘預告，要在7月26日舉行大罷免投票，賴清德的「團結十講」實際是鬥爭在野黨，繼續分裂台灣社會。

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黃國昌指出，在野黨不聽國安簡報，所以要給台灣人民聽，但國安是機敏資訊，怎麼突然可以報告給全國人民聽，證實賴清德再次雙標。作為台灣民眾黨主席，為了促進國家團結，他樂於賴清德公開對談人民關心的10件大事，讓他好好面對過去這一年多來執政成績一片蒼白，只顧民進黨繼續奪權，台灣人民別無選擇，只能自己拯救台灣。

媒體詢問，民眾黨會不會有相對應的宣講，黃國昌說，面對8月23日核三延役公投，台灣民眾黨會在全國宣講能源政策，要提供全國人民穩定電力，不讓台電每年虧損好幾百億，不再讓民進黨威脅人民用稅金補貼台電，否則就要漲電價，不讓民進黨發動國內政治內戰，想要癱瘓在野監督，走回一黨專政獨裁的老路，他絕對會站在第一線奮戰。

媒體詢問，民眾黨中央委員張凱鈞這次又出席海峽兩岸論壇，他是代表民眾黨名義參加嗎？中央委員會也有不滿的聲音，是否將他送中評會處分？

黃國昌回應，台灣民眾黨沒派任何代表參加今年海峽論壇，張凱鈞說自己以個人名義參加，既然有收到檢舉，一切交給中評會按制度處理，只有在事實基礎上才能討論問題。

媒體詢問，疑似有自稱「台灣民眾黨大陸事務部」人士發言，黃國昌回應，大陸事務委員會沒有副主委職務，根本不存在的職位，怎麼會有人以這身分發言，這件事情令他們感到有一點詫異。

總統賴清德啟動團結國家十講，台灣民眾黨主席黃國昌批評，實際是鬥爭在野黨，讓台灣社會更分裂。（記者陳奕劭攝）

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