24小時內瘋傳！中共造謠「海鯤號」劇本曝光 資安人士揭傳播黑手

「海鯤號」潛艦左艦艏凸起被質疑艇體變形，台船澄清，非艇殼變形，而是屬於先進整合聲納系統裝備的一部份。（記者李惠洲攝）

2025/06/22 11:25

〔記者陳昀／台北報導〕首艘國造潛艦「海鯤號」近期首次完成浮航測試，卻被在網路上惡意散播「艇體變形」等錯假訊息，熟悉中共認知操作的資安人士揭露此案傳播鏈及操作假帳號，中共透過官媒、網軍、側翼，6月17日23時20分從微博帳號「五桶工坊」發動操作，18日整天在台灣民眾使用的各種社群平台，迅速散播圖卡、短影音並吸引數十萬人觀看，只為攻擊潛艦國造、摧毀國人信心，提醒國人注意。

資安人士指出，首先是6月17日23時20分，微博帳號@五桶工坊發表「台自制潜艇海鲲号今天上午硬着头皮出海海试，被台网友嘲笑“不会潜水只会浮”」啟動這波操作；6月18日10時21分，微博帳號@台灣傻事發表2張有浮水印的照片，其中1張是海鯤號的近拍照；10分鐘不到Threads帳號@jason19431002立即引用這張照片，並發文「台灣海鯤潛艇，潛航5小時後，艇體變形」；X平台知名認知戰帳號@NikolaTesla2010也在同日中午使用同樣照片與文字發文。

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資安人士接著說，18日下午3點半，臉書側翼粉專「Lu編噹時事」以「我聽到心痛的聲音…540億」製作短影音，並被擴散分享1000次；下午5點左右，中共官方媒體「海峽之聲」在臉書發文攻擊，批評「海鯤號」艇體焊接質量不達標，表面出現「瘦馬效應」，材料變形褶皺嚴重。

晚上7點，PTT問題帳號@diebunny發文，引述上午在Threads上的照片，並使用同樣關鍵字「海鯤潛航5小時後艦體變形」發文；晚上7點半，微博帳號@二月如栢以「台岛首艘自制潜艇“海鲲号”海试，却被拍到外壳竟凹凸不平」發表短影音，並透過抖音等社群持續擴散。

資安人士指出，這些多數是假帳號或認知戰帳號，例如今年4月，1則宣稱「賴清德兒子在美國移民局宣誓成為美國公民」的圖文訊息被惡意傳播；經溯源，最早就是由@NikolaTesla2010所發布，該帳號長期作為認知戰傳播鏈中的「節點」，負責將這些假訊息擴散至各類社群平台。

資安人士也分析PTT帳號@diebunny，自2016年開始使用，期間長達8年沒有發文，今年5月開始大量發表疑軍論文章，或擴散栗正傑吹捧解放軍、質疑國軍的新聞；Threads上的@jason19431002則根本就是中國帳號，長時間協力中共官媒、解放軍、側翼，此次文章也在短時間超過1000次分享。

針對海鯤號「艇體變形」的錯假訊息，台船公司也立即澄清，「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，其實是「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬於先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，絕無所謂「艇體變形」情事。

資安人士強調，此次中共透過官媒、網軍、側翼，在各種台灣民眾使用的社群平台，短時間內製作圖卡、短影音，吸引數十萬，甚至上百萬人觀看，只為了攻擊海鯤號、攻擊潛艦國造，試圖摧毀國人信心，未來這類攻擊決不會停止，鼓勵國人除了持續精進媒體識讀能力，也能協助親友破解這些惡意的錯假訊息。

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