民進黨桃園市黨員代表大會 主委黃傅淑香：全力支援各區罷免行動

民進黨桃園市黨部21日舉辦第2屆第2次黨員代表大會。（圖擷取自民進黨桃園市黨部臉書）

2025/06/22 10:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罷免案將於7月26日投票，民進黨桃園市黨部昨（21）日舉辦第2屆第2次黨員代表大會，主委黃傅淑香致詞時提到，「市黨部將會與中央黨部、公民團體密切合作，全力支援各區罷免行動，成為堅強後盾」。

中央選舉委員會20日審定公告首波罷免案並定於7月26日投票，桃園市6席藍營立委「全壘打」進入第3階段，罷團及綠營議員隨即在各區啟動罷免宣講，而民進黨桃園市黨部於21日舉辦黨員大表大會，包括副秘書長何博文、不分區立王義川、郭昱晴、林月琴、張雅琳、法務部政務次長黃世杰、中華顧問工程司董事長鄭運鵬、桃勤公司董事長趙正宇、各區議員，及前立委黃仁杼、李鎮楠、郭榮宗、黃適卓、黃宗源、彭紹瑾、湯蕙禎、國策顧問范振修，評委召集人郭蔡美英等地方要角均出席。

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黃傅淑香致詞時提及罷免案表示，面對藍白聯手破壞國會制度、親中勢力滲透國會、市長張善政市政無為、桃園藍委濫權砍預算，他們絕不能退讓，全台公民共同參與的罷免行動，不只是一次制度的行使，更是一場守護民主、守住台灣未來的集體戰役，並強調「市黨部會與中央黨部、公民團體密切合作，全力支援各區罷免行動，成為堅強後盾」。

另對於即將到來的2026年地方選舉，黃傅淑香表示，去年起市黨部已陸續強化組織、充實人力，並成立新住民諮詢站，加強原民服務，串聯地方力量辦理捐血、義賣、宣講、公民培力與假訊息澄清等工作，讓桃園市民感受到民進黨的溫度與堅持，市黨部將繼續與所有黨員、公職同志並肩前行，找回桃園人的光榮感，「也為2026勝選，打下堅實的基礎」。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香致詞時提到，市黨部將會與中央黨部、公民團體密切合作，全力支援各區罷免行動，成為堅強後盾。（圖擷取自民進黨桃園市黨部臉書）

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