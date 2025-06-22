蔣萬安訪巴黎逢「法國音樂節」 一起歡唱、搖擺

台北市長蔣萬安訪法第2天（21日），應邀出席一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique）開幕式。（圖由台北市政府提供）

2025/06/22 10:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安到法國巴黎出席巴黎協議簽訂10週年的全球城市論壇，抵法第2天（21日），剛好是夏至，也是一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique），他應邀出席，與巴黎市長Anne Hidalgo、副市長Jean-Luc Romero-Michel、Anouch Toranian、Carine Rolland、Nicolas Normand等巴黎市府團隊，以及2024年台北白晝之夜客座策展人Kitty Hartl齊聚巴黎第15區街頭，一起見證音樂節開幕，自在參與、熱情表達的文化氛圍。

蔣萬安說，巴黎人用音樂迎接1年當中白天最長、晚上最短的日子，走過街頭巷尾、公園綠地、餐廳、商店街，到處都充滿對音樂的熱愛、迎接夏季的熱情。他與曾於去年10月拜會台北市的巴黎副市長Romero-Michel，針對音樂節、白晝之夜以及同志遊行等城市文化議題深入交流。

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北市府轉述Romero-Michel的說法表示，今年音樂節開放市長辦公室讓市民參觀，蔣萬安也分享台北前年舉辦的白晝之夜時也開放市長室，深獲市民好評。Romero-Michel感謝北市府推薦台灣同志熱線協會秘書長杜思誠擔任巴黎LGBTQI+族群權益國際獎評審委員，並提及巴黎同志大遊行將於下週登場，希望未來與台北有更多合作。現場也有變裝皇后主動將彩虹愛心貼紙貼在蔣萬安身上，展現對平權的支持與友誼。

蔣萬安也和巴黎市長Hidalgo分享，上次到巴黎是12年前與太太同行，此次重返，深刻感受到城市進步與改變，街道整潔、規劃完善，顯現出巴黎市府團隊卓越的治理成果。Hidalgo也熱情介紹巴黎市府團隊，歡迎台北訪團。

隨後，在巴黎副市長Romero-Michel與策展人Kitty Hartl的陪同與導覽下，蔣萬安一行人前往羅浮宮花園的音樂節主會場，在現場音樂與藝術氛圍中，與現場群眾歡唱互動，感受巴黎文化最在地的脈動。蔣萬安特別致謝兩人的招待，讓台北市代表團能在音樂節前夕，親身體驗巴黎自由、多元且充滿創意的城市文化，也邀請巴黎市府團隊回訪台北，持續深化雙城之間的文化交流與友誼合作。

台北市長蔣萬安訪法第2天（21日），應邀出席一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique）開幕式。（圖由台北市政府提供）

台北市長蔣萬安訪法第2天（21日），應邀出席一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique）開幕式。（圖由台北市政府提供）

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