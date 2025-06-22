罷免7/26投票 中市市區3罷團將各自宣講、聯合車隊造勢

中市罷團預計有活動就會出現小朋友喜愛的恐龍裝。（資料照）

2025/06/22 09:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的中四、中五及中六選區的投票，已確定在7月26日舉行，目前距離投票日約1個多個月，中五罷團發言人台灣衣美局表示，將採「分進合擊」的方式，3個罷團除平時到自己的選區進行宣講，也會採取聯合作戰方式；中四罷團發言人杜承哲醫師更表示，不排除每一次聯合造勢，出現最受小朋友喜愛的恐龍裝的造型，他表示，更期待民進黨等政黨的支持，主動參與。

中四、中五及中六選區已確定進入第三階段投票，罷團要在1個多月內要讓中市民知道投票日為7月26日，因此不但會在廟口及路邊進行開講，正規劃3罷團「走街遊行」，用走路的方式來宣傳。

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中四罷團發言人杜承哲醫師表示，由於罷團的力量有限，因此會跟民團的力量結合，讓民間罷免的力量增大。

杜承哲指出，中四罷團在未來1個多月，會四處宣傳，除了廟口，即使是路邊只有幾個人也會進行宣講，而且除了中四罷團外，3個罷團也會合辦活動，如中六罷團有計劃三個罷團「走街遊行」，他說，由於多次活動出現恐龍裝的效果不錯，很受小朋友喜愛，也計劃未來大型活動都會出現恐龍裝。

杜承哲表示，也希望獲政黨如民進黨能夠支持，主動參與，像「正藍」的中華保台反共復國黨就很積極參與罷團的活動。

中五罷團發言人台灣衣美局表示，未來的策略就是「分進合擊」，各罷團除了在自己選區宣講，如進行廟口宣講，預計25日會舉行廟口開講，也會合辦活動，如聯合車掃，而上週就在文心路上舉行」文心罷免一條龍」活動。

中六罷團表示，未來1個月的陸戰，會以一週30場次的街坊鄰里路掃、路口舉牌宣講等全面展開，隨著投票日期越接近會更頻繁地主動出擊，同步也在規劃456三區的聯合車掃。

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