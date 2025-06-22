林亮君收裸照恐嚇再被勒索 怒斥數位性暴力強調「絕不退縮」

台北市議員林亮君。（資料照，記者田裕華攝）

2025/06/22 09:51

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員林亮君遭自稱「鐘聖義」的男子透過臉書私訊恐嚇，聲稱握有她「年輕時的裸照」；她已經報案要循司法途徑查明真相，昨（21）日深夜在臉書貼文指出，對方明知她報警，仍持續傳送訊息勒索「五萬美金，永遠刪除，誠信經營」，甚至揚言「等我人出境，我肯定會發出去」。

林亮君表示，昨天中午她已經完成報案，後續就交由警方偵辦。對方知道她報警，仍持續傳送訊息恐嚇，「五萬美金，永遠刪除，誠信經營」，甚至揚言「等我人出境 我肯定會發出去」。她強調，當代犯罪形式不斷演進，選擇面對，也希望所有人都能更理解這類案件的嚴重性。

林亮君指出，以性影像為勒索工具，是極其卑劣的行徑，不但下流，更視法律如無物。現在AI技術快速發展，要製作擬真的性影像並不困難。一旦散布，真假難辨，都對女性造成極大傷害。2021年深偽技術（deepfake）換臉性影像事件中，黃捷等政壇女性的臉部被合成到成人影片，成為有償販售的商品，這是赤裸裸的數位性暴力。

林亮君說，她不會把這次事件與當前政治情勢或大罷免做連結，靜待警方與檢調單位釐清真相。但除了勒索者，居然還有政治立場不同的人趁機傳來惡毒訊息說她自導自演。她強調，不論立場，拿性影像來要脅女性，都該同聲譴責。先前藍營女性民代遭遇性騷擾事件時，綠營同樣站出來聲援。面對性騷擾、性羞辱、恐嚇與暴力事件，都該零容忍。沒有人應該承受這些事，她也不會因此退縮，停下腳步。

林亮君表示，不論立場，拿性影像來要脅女性，都該同聲譴責，居然還有政治立場不同的人趁機傳來惡毒訊息說她自導自演。（取自林亮君臉書）

不肖人士仍持續傳送訊息恐嚇林亮君，「五萬美金 永遠刪除 誠信經營」。（取自林亮君臉書）

不肖人士仍持續傳送訊息恐嚇林亮君。（取自林亮君臉書）

不肖人士仍持續傳送訊息恐嚇林亮君。（取自林亮君臉書）

台北市議員林亮君遭到裸照威脅，已向警方辦案。（取自林亮君臉書）

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