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    罷團疑遭冒名起衝突 「大安強強滾」澄清：志工皆有明確識別

    罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」表示，志工皆有明確識別。（取自「大安強強滾」臉書）

    罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」表示，志工皆有明確識別。（取自「大安強強滾」臉書）

    2025/06/22 08:34

    〔記者何玉華／台北報導〕全國大罷免進入第3階段熱戰，台北市發起罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾」昨（21日）深夜發出緊急聲明，指接獲大安警分局通知，有兩名民眾拿著文宣假借罷團的名義與人發生衝突，罷團嚴正聲明一向依法進行，志工皆有明確識別，無涉任何衝突；警方表示仍在釐清中。

    「大安強強滾」昨日深夜發布緊急聲明，表示有民眾拿著罷免文宣假借罷團的名義，在通化夜市與人發生衝突。罷團說明，昨晚7點至7點45分在通化夜市進行合法街頭宣講，提醒民眾7月26日出門投票，同意罷免羅智強。全程皆有警方陪同，志工也皆穿著「橘色大安強強滾背心」，身分清楚、行動合法。

    「大安強強滾」表示，在活動結束後，罷團接獲大安警分局來電，指稱有兩名民眾拿著罷免文宣假借罷團的名義，與人發生衝突。罷團嚴正聲明，所有行動一向依法進行，志工皆有明確識別，無涉任何衝突，呼籲與罷團無關的人士，勿假借名義、混淆視聽，製造社會不安，強調罷免是正當的公民權利，會持續理性、堅定地推動問責行動。

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