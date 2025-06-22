海外台灣人瘋買機票、拚7/26大罷免 矢板明夫：以你們為榮

許多在海外台灣人紛紛訂購機票，準備在7月26日當天回台，矢板明夫也在臉書發文，對此讚嘆：「勇敢的台灣人，我以你們為榮。」（資料照）

2025/06/22 08:38

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會20日公布，全台多個無須補件的罷免案將依法進入第三階段，目前已知共有24名國民黨立委案與1席市長（新竹市長高虹安案），投票日期為7月26日。消息一出，許多在海外台灣人紛紛訂購機票準備在7月26日當天回台，資深媒體人矢板明夫也在臉書發文，對此讚嘆：「勇敢的台灣人，我以你們為榮。」

在中選會宣佈7月26日為罷免投票日後，許多海外網友紛紛在社群媒體貼出「購買機票證明」，要在7月26日回台投票，也有許多網友修改既定出遊行程，放棄當週的日本「FUJI ROCK」（富士搖滾音樂祭）以及英國傳奇天團「綠洲合唱團」（Oasis）的演唱會，就是要在罷免投票當天投下神聖一票。

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矢板明夫21日發文指出，他的脆（Threads）和臉書上充滿了來自全世界各地的台灣人的訂機票訊息。有人從歐洲美加不顧機票有多貴的、有變更或取消旅遊行程的、有排除萬難向工作單位請假的、更有店主直接宣佈726當天公休好讓員工返鄉投票的。

矢板明夫強調：「每個人心裡都只有一個信念，那就是『自己的國家要自己救』。這麼強大的愛台灣、愛自由的行動力，實在太令人感動。勇敢的台灣人，我以你們為榮。歡迎你們回家，讓我們一起見證大罷免大成功的歷史時刻。」

許多網友也在貼下留言：「機票買好，下週回台灣囉！」、「第一時間確定7月26號是投票的日期，馬上上網訂機票。」、「歡迎也謝謝這些為了台灣，專程回來幫忙的大家！」、「謝謝每一位願意回來投票的人。」金鐘歌王楊烈也留言：「大罷免勢必成功，辛苦了國內外的的愛台挺台同胞，感謝你的愛台之心，非常感謝你，為大罷免大成功大家加油加油加油。」

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