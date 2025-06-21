民宅掛看板1樓業者遭「出征」 罷免涂權吉領銜人：跟旅行社無關

桃二選區罷免涂權吉團隊近期在楊梅埔心地區民宅外牆掛上第2面宣傳看板，傳出1樓旅行社遭涂權吉支持者「出征」。（取自「全力一擊 罷免涂權吉」團隊臉書）

2025/06/21 22:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」團隊，近期在埔心地區文化街民宅外牆掛上第2面宣傳看板，卻傳出承租1樓的旅行社，遭涂權吉支持者「出征」，致電關切怎麼會掛上罷涂看板，罷涂案領銜人Rick今替旅行社澄清，該處看板是屋主願意讓團隊掛上，跟旅行社無關，呼籲各界理性看待，勿出征、霸凌無辜店家。

Rick表示，團隊志工在涂權吉支持者的LINE群組中，看到支持者說要「封殺埔心這家旅行社，睜眼說瞎話，有出國經驗的人，反而不知道珍惜會做事的好立委，還要幫綠蛆滅國，敗壞國家顏面」等文字訊息，且該旅行社老闆接到多通電話詢問為何掛上看板，讓老闆無奈說道「我真的很無辜啊，還真怕有人來鬧事。」

請繼續往下閱讀...

Rick譴責這類不理性行為，旅行社老闆並不知情該棟樓會掛上罷涂宣傳看板，支持者不需要出征、霸凌無辜店家，不只這一次，一階時，團隊本來也在大園區找好餐廳辦活動，結果公布後，餐廳老闆也被支持者打多通電話「關切」，讓老闆因故取消團隊租借場地，他呼籲涂權吉應約束支持者，理性看待大罷免，別像戰狼一樣出征。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法