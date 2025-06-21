喊「藍委被罷不是做錯什麼事」 羅智強：只是顏色不對

國民黨立委羅智強出席「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

2025/06/21 21:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕戰鬥藍「北北基反惡罷團結大會」今天在台北榮星花園登場，國民黨立委羅智強上台說，今天如果只有他單獨一個人被罷免，那他回去閉關反省一個月，但這是在野黨立委無差別被惡意大屠殺，不是因為他們做錯什麼，只因顏色不對。

羅智強說，民主正在最為難的時刻，今天在野黨立委都不是因為做錯什麼事情被罷免，「而是因為我們不是民進黨的，我們不是執政黨的，我們顏色不對」。

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羅智強說， 今天如果全台灣只有羅智強一個人被罷免，或是只有徐巧芯、賴士葆、王鴻薇、李彥秀一個人或是其他所有同志單獨一個人被罷免，「我要回去閉關反省一個月」，為什麼全台灣都沒有人被罷免，就羅智強一個人被罷免？

他說，但今天不是只有一個人被罷免，是所有在野黨立委無差別的惡意大屠殺、惡意大罷免，這是什麼樣的政府，這是什麼樣的總統？真的是很過分。

羅智強說，昨天終於公佈了所有連署的狀況，民進黨罷免國民黨立委總共有超過15萬份的無效連署違規連署。今天國民黨從南到北、從東到西，有黨部主委、副主委被抓起來關，那要不要抓民進黨的黨部主委出來關？

台中市長今天盧秀燕也北上出席，有媒體問，最新民調指出，連羅智強所在的大安區都有被罷免危險？她說，有可能，因為每一次的選舉都有它的風險，再加上這次民進黨動員無所不用其極，動員各種的司法各種的行政資源追殺在野黨，因此每一席在野黨都有危險，希望大家在7月26號一定要出來投不同意票，讓台灣不要變成 一黨獨大的集權國家。

台中市長盧秀燕北上助講。（記者方賓照攝）

現場插有支持羅智強、不同意罷免旗幟。（記者方賓照攝）

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