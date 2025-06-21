宣示打造農業首都！ 林俊憲團結大會上千人力挺

力拚台南市長初選，民進黨立委林俊憲舉辦「挺農業團結大會」，正、副議長與議員站台支持。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/21 20:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕投入台南市長初選的民進黨立委林俊憲，今天在永康區舉辦挺農業團結大會，提出農業政策，上千名農民、鄉親到場力挺，搖旗吶喊，氣勢驚人，他強調，自己有信心向總統賴清德爭取最多資源，協助推動智慧農業，並宣示將台南打造為農業首都。

今天的造勢活動，包含重要農業產銷單位負責人、各行政區農民代表、支持者，以及正副議長邱莉莉與林志展，帶領16位議員一起站台，加上相挺的鄉親，現場擠得水洩不通；林俊憲提到，未來若入主市府，將透過智慧科技導入提升生產力，並擴大國際市場行銷、完善農村社區照護等具體行動策略，打造一個農業首都新榮景的大台南。

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邱莉莉宣講時提到，農民在爭取民主自由的過程中扮演重要角色，曾經拿鋤頭、戰街頭，全力為台灣打拚的精神，令人感佩；尤其台南農業興盛，政府更要用心扶植、照顧，一起向上提升。

挺農業團結大會由黃榮裕、林揚瑲等各擔任後援會總召集人與副總召集人，陸續上台表達對林俊憲接棒大台南新市長的全力支持。

農民代表也分別致贈深具象徵意義的在地農特產品荔枝、芒果、咖啡、蓮子等，寓意「全力支持、政績成果、謙卑打拚、串連產業」，為林俊憲的市長初選加油，千名支持者情緒激昂。

林俊憲除了授旗、授證予逾20個單位代表之外，也特別發表他的台南農業新三箭政策願景，誓言要打造「最賺錢的農業」、「最永續的環境」與「最幸福的農村」，未來會以具體的承諾與行動，落實在市長任內的每一步，攜手農民拚出大台南的農業新榮景。

林俊憲說，自己就是農家子弟，而台南的農林漁牧特產的實力有目共睹，未來他將進一步深化農業產銷冷鏈體系，結合智慧科技導入提升生產效率，並擴大國際行銷，鎖定新南向、日本、韓國、中東等潛力市場，打造台南優質農產品國際品牌。

林俊憲也將「扶持青農、照顧老農、解決缺工」列為農業政策核心，要讓台南農民成為最快樂的農民；他認為，農業不只生產，更是生活與關懷的場所，鼓勵社區發展協會、農會設置「農村綠色照顧站」，並結合農村資源與志工力量打造高齡友善農村，這是始終力挺台南農業的最重要使命。

今天的團結誓師活動，出席議員包含正、副議長邱莉莉、林志展，還有蔡筱薇、林依婷、黃肇輝、鄭佳欣、楊中成、余柷青、沈震東、周嘉韋、李啟維、郭鴻儀、朱正軒、蔡麗青、陳秋宏、王宣貿、黃麗招、邱昭勝等。

力拚台南市長初選，民進黨立委林俊憲舉辦「挺農業團結大會」，上千人湧至支持。（記者吳俊鋒攝）

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