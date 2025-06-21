王婉諭：全力罷免藍委林思銘 竹縣有更好的選擇

時力黨主席王婉諭（左2）今晚受訪說，竹二罷免正處最後補件階段，呼籲選民快參與連署。（記者廖雪茹攝）

2025/06/21 20:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕紙風車舞鈴劇場「海洋之心」今晚7點在新竹縣竹北青山弘法宮帶來精采演出，時代力量黨主席王婉諭與會和鄉親一同欣賞。王婉諭表示，選在此地舉辦，是希望讓每一位孩子都能在生活中接觸文化、啟發創造力；同時，她也提到目前竹二罷免國民黨立委林思銘正處於最後補件階段，呼籲選民若認同這份改革與監督的力量，應該把握時間參與連署，一起為新竹縣帶來更好的選擇。

王婉諭表示，紙風車是許多台灣孩子共同的童年記憶，也是將藝術與文化帶進社區的最佳象徵。2年前紙風車曾在新竹縣政府前廣場舉辦演出，當時吸引超過3000人參與，場面令人感動；如今能再次回到新竹推動文化行動，意義格外深刻。這次特別選在竹北市溪州里的青山弘法宮舉辦，就是希望紙風車不只在市中心，更能深入竹北各個地區。

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王婉諭提到，身為母親，雖然新竹有豐富的科技與教育資源，但孩子的成長不能只有書本，還需要藝術、文化以及一個健康自由的環境。她表示，紙風車不只是戲劇，更是為孩子們帶來想像與溫暖空間的力量。紙風車的巡演就是對社會最好的提醒：孩子的未來，需要我們用更多元的方式去呵護。

針對竹二選區罷免連署，王婉諭表示，罷免不是情緒性的操作，而是憲法賦予人民的正當權利。當一位民意代表長期失職、背離民意，人民當然有責任站出來行使權利，這是對民主制度最根本的檢驗與維護。她強調，目前竹二罷免行動正處於最後補件階段，呼籲所有竹二選民若認同這份改革與監督的力量，應該把握時間參與連署，一起為新竹縣帶來更好的選擇。

最後，王婉諭感謝紙風車劇團再次帶來充滿活力與感動的演出，也感謝每一位願意投入公民行動的鄉親朋友。她強調，時代力量將持續在新竹、在全台，與民眾一起努力，推動一個更有文化、更有民主價值的社會。

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