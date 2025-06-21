指柯建銘推大罷免想當立法院長 徐巧芯：為韓國瑜出來投不同意票

國民黨立委徐巧芯出席戰鬥藍「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

2025/06/21 20:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕戰鬥藍「北北基反惡罷團結大會」今天在台北市榮星花園登場，國民黨立委徐巧芯上台說，拿枴杖打她的民進黨團總召柯建銘親口說自己發起大罷免，因為他想取代立法院長韓國瑜成為柯院長，大家為了韓國瑜，一定要出來不同意罷免票。

徐巧芯說，「我是aka史上第一個在國會殿堂上被柯建銘的輔具，也就是柺杖碰打的女生」， 大家覺得像這樣會拿著柺杖在立法院議場裡面到處敲打的人，可以讓他坐上立法院長的位置嗎？柯建銘親口說大惡罷是他發起的，為什麼他要發起？因為他想要取代韓國瑜，變成立法院長柯建銘，「大家一定要為了韓院長出來不同意罷免好不好！」

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徐巧芯說，國民黨雙北立委替地方爭取了許多預算，但因為這兩個地方都是國民黨執政，所以中央不想給錢，要苛待所有的市民朋友，把人民當肉票，這樣的政府可不可惡？

徐巧芯還說，今天她看到了賴清德賴總統，但真的很不想叫他總統，因為賴在臉書他要開啟10場的團結演講，她在底下留言，「全台灣最惡鬥、最分裂國家的人就是賴清德」。

徐巧芯說，民進黨輸不起，國會選輸了就翻桌，濫用台灣的民主和罷免流程，我們要抵制這樣的民主進步黨。賴清德除了鬥爭以外什麼都不會，美國總統川普的關稅他不管，台灣的民生他不管，晚上睡著眼睛張開台積電已經在美國了他不管，他只管怎麼樣在國會翻桌，怎麼把前民眾黨主席柯文哲關進看守所。

徐巧芯說，她被某一個媒體人說，「徐巧芯是最危險的，他沒有說錯，徐巧芯確實是最危險的」，但如果每一個人拉十個人，只要大家出來投票，我們一席都不會少。

徐巧芯跑去總統賴清德臉書貼文留言嗆聲。（擷取自臉書）

台中市長盧秀燕也上台助講，與立委徐巧芯等人同框。（記者方賓照攝）

北北基國民黨立委出席「北北基反惡罷團結大會」上台宣講。（記者方賓照攝）

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