726投票決戰！罷免台中3藍委票數門檻曝光

台中達成「三罷」難度不低。圖為綠營民代協助罷團在文心、中清路口宣講情形。（記者黃旭磊攝）

2025/06/21 20:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋進入罷免投票進程，罷團「展翅廢翔」、「斷健行動」及「敲羅行動」由民進黨市議員全力動員，今天展開密集掃街攻勢，罷團預估，罷免廖偉翔最少要有8萬2302人投「同意」罷免票，罷免黃健豪門檻是9萬0807票，至於罷免羅廷瑋需有6萬8342人投同意票，且「同意」大於「不同意」才能罷免成功。

藍營方面展開集結反擊，廖偉翔今天下午趕往台北市榮星花園參加北北基反惡罷活動，廖偉翔表示，這一年來，全台惡罷耗費社會及公家資源，更造成社會撕裂，會更努力為鄉親做事，也籲請沉默的多數站出來，一起投下「不同意罷免」票。

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中央選舉委員會公布7月26日為罷免投票日，依公職人員選舉罷免法規定，投票同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，且「有效同意票數多於不同意票數」宣告罷免通過成立，「展翅廢翔」發起人杜承哲醫師表示，中央選舉委員會預計下週公告選舉（投票）人數，基本門檻就是同意票要超過立委當選選舉人總數的1/4。

由於廖偉翔當選票數為11萬9740票，罷團預估，罷免廖偉翔最少要有8萬2302人投同意票，黃健豪當選票數為13萬4706票，罷團估計罷免要有9萬0807人投同意票，至於羅廷瑋當選票數為10萬3630票，估計要有6萬8342人投同意票，難度不低。

「展翅廢翔」發言人高凡璽表示，去年推動罷免廖偉翔一開始就設定「10萬張同意」罷免目標，將密切結合在地公職資源，全面擴大宣傳網絡，也要協助中二、三、八選區持續進行連署補件，推動6區齊罷投票目標。

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