台中3藍委罷免成案 陳柏惟批國民黨越來越大尾、白賊

陳柏惟示範投下同意罷免票。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/21 19:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台24名藍委邁入三階投票，包括台中市廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等3人將於7月26日進行罷免投票，北屯區議員曾朝榮今天下午在北屯福隆宮前舉行「罷免護台宣講會」，立委王定宇強調「罷免投票決定台灣政治的前途！」中二選區前立委陳柏惟也說，國民黨愈做愈大尾、白賊，民眾黨違悖民意，在立院做亂，我們都不要。

陳柏惟表示，為何要罷免？台灣民主政治30幾年，有「歪哥」（貪污）的人選上後「烏白舞」（胡搞），國民黨立院黨團總召傅崑萁以前內線交易好幾億，關出來還能當立委，「國民黨愈做愈大尾、白賊」；民眾黨大小聲、呼天搶地，以為人家聽不到，有人長大報復社會、大小聲，立院民眾黨團總召黃國昌是黨不分區立委，沒有代表性，選民是投給柯文哲，「卻講有的、沒的，違悖民意，在立院做亂」，這些不適格的立委，我們都不要。

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還有立委選前後、選後一樣，言行不一，只會「冤家打架」，以及「白賊」的政治人物、選後配合中國的，我們也不要。

王定宇則說，罷免是公民運動，為什麼要罷免？，因為愛國家、不忍台中退步，人民掌握台灣命運、進步，永遠不要放棄，他說，「台灣命苦，但韌命」，罷免是台灣自主動作，「罷免投票決定台灣政治的前途。」

今天罷免護台宣講會，邀請立委何欣純、王定宇、行政院中辦執行長莊競程，以及陳柏惟、議員江肇國、張家銨、李天生等人開講，呼籲大家勇敢站出來，別再讓藍白毀憲亂政，讓市民決定，一起站出來投下同意罷免票，一起守護台灣。

陳柏惟說，國民黨愈做愈大尾、白賊，「歪哥」（貪污）的人選上後「烏白舞」（胡搞），立院黨團總召傅崑萁以前內線交易好幾億，關出來還能當立委。（記者蔡淑媛攝）

王定宇強調「罷免投票決定台灣政治的前途！」（記者蔡淑媛攝）

曾朝榮與中五罷團在北屯舉行罷免護台宣講會。（記者蔡淑媛攝）

議員曾朝榮與中五罷團在北屯舉行罷免護台宣講會，吸引民眾到場支持。（記者蔡淑媛攝）

曾朝榮與中五罷團在北屯舉行罷免護台宣講會，吸引民眾到場支持。（記者蔡淑媛攝）

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