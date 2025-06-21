被嗆「輸不起才搞罷免」 桃園罷團：國民黨死亡連署還衝北檢才叫輸不起

桃園市第五選區「罷呂清玲」團隊志工張先生批國民黨大量抄寫黨員名冊死亡連署被司法機關偵辦，國民黨主席朱立倫、立委們還夜衝台北地檢署「才叫做輸不起！」（記者黃政嘉攝）

2025/06/21 19:25

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊今天攜手多位民進黨籍桃園市議員，在平鎮區新勢公園宣傳三階罷免，罷團志工張先生提到，在街頭常被嗆，「你們就是輸不起才來搞罷免」，他批評，國民黨多席區域立委進入三階罷免投票，非但沒有自我檢討，甚至搞起反罷免，還大量抄寫黨員名冊死亡連署，被司法機關偵辦，國民黨主席朱立倫、立委們還夜衝台北地檢署，「這才叫做輸不起！」

志工張先生說，罷免志工在乎的，不是個別政黨或個人的輸贏，而是在乎國會要更好、國家要更好，如果罷免只是個別政黨輸不起，那就不會有全國31席的國民黨區域立委準備進入罷免投票的階段，也不會有全國100多萬人都加入罷免藍委的行列。

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志工張先生又說，國民黨非但沒有自我檢討，甚至搞起反罷免，又不願意像罷團志工在街頭辛苦地1份1份收集連署書，反倒大量地抄寫黨員名冊死亡連署，經檢察官調查認定，國民黨偽造連署的比例竟高達95％，這已跟選舉作票、考試作弊沒有兩樣，對於這種考試作弊被抓包，又輸不起的政黨，7月26號請投同意罷免，把將這些教壞小孩的藍委請出國會。

志工張先生還提到，國民黨已開始到處掛「反惡罷」的看板廣告，他看到惡罷這2字其實很震驚，原來全國公民團體與100多萬人的連署民眾，在藍委眼中，竟然是惡霸，他們完全沒有看到，人民是抱持對於國民黨立委多麼失望的心情，慎重地簽下一張張的罷免連署書，藍委用「惡罷」字眼將人民貼標籤，顯示權力的傲慢，完全喪失自我反省的能力。

「罷呂清玲」團隊發言人吉媽說，國民黨立委洪孟楷前晚在臉書發文指稱，二階連署總計有超過13萬份違規連署，國民黨自己這麼爛，「不要把我們想的跟他們一樣，我們是認真的公民團體，」這樣子被汙衊，心裡實在很生氣，從1月到現在，不管天氣多惡劣，志工始終堅持站街頭，1份1份地收連署書，這次的罷免志工，大多是像她這樣40、50歲的女性保護家園，因為這20、30年來，從沒看過立法院荒腔走板到這種地步，完全不在乎人民，只在乎自己的利益，所以是時候應該站出來，罷免不適任立委。

「罷呂清玲」發言人吉媽批藍委洪孟楷別把公民團體想的跟國民黨一樣爛。（記者黃政嘉攝）

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