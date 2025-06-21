賴清德將啟動「團結台灣十講」 朱立倫反勸聽聽人民「十大問題」

「北北基反惡罷團結大會」，國民黨主席朱立倫（右）宣講。（記者方賓照攝）

2025/06/21 19:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統明（22）日將啟動「團結台灣十講」，國民黨主席朱立倫今日下午出席「北北基反惡罷造勢大會」致詞表示，他要跟賴清德說，應該去聽聽人民的「十大問題」，他痛批賴清德只關心一件事情，就是所有人要團結在賴的身邊，可以「一人獨台」、民進黨「一黨獨大」，並呼籲民眾726站出來投下不同意罷免票，共同展現力量，才能打敗獨裁的民進黨。

朱立倫指出，人民的「十大問題」就是大家的荷包會不會變少？關稅到底要幾趴？美金匯率會變多少？3個月來美金已經升值3元多，台灣的外匯存底已經損失2兆新台幣，美債與在美國的資產少了多少？台灣會不會缺電，會不會發生能源危機？台灣房價是否繼續高漲，下一代還買得起房子嗎？台灣的治安會不會變好，詐騙集團是否可以變少？台灣的司法是否只辦藍不辦綠？兩岸是否會打仗，讓我們的下一代上戰場？

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朱立倫說，昨天他與台中市長盧秀燕在一起時，還在說罷免投票日該不會就是7月26日吧！因為心想民進黨臉皮再怎麼厚，也不可能因為柯建銘在1個月前就說726投票日，宣傳廣告前幾天也都出來了，照理說中選會應該要避開726，沒想到中選會就宣布726，面對這次大罷免，國民黨只能靠所有人民的力量，大家一起在投票日當天出門投下不同意。

出席同場活動的前國民黨副主席郝龍斌則表示，民進黨為了罷免國民黨立委，動用黨政、媒體、網路以及側翼青鳥，把所有不同意見的人都抹成賣台、叛國，但是誰把「護國神山」台積電送給美國人？揮霍台灣祖產就是賣台，也就是賴清德與民進黨在賣台。

他還說，共諜就在總統府、國安會、民進黨與立法院裡面，賴清德與國安會秘書長吳釗燮才是中共同路人。

受邀到場的網紅「館長」陳之漢則指出，民進黨在2019年跟他說，再給他們4年，會讓台灣司法變得更好，會拚經濟，讓每個人不為房價擔憂，但2023年他到總統府與民進黨中央黨部陳情，民進黨卻不出面，今天還說他成為中共同路人。

「館長」痛批賴清德總統打壓反對者，許多網紅都變成民進黨的打手，民眾不滿房價從每坪30萬元漲到100萬元，民進黨卻說他們在做「抗中保台」，民進黨把所有時間、金錢都花在鬥爭，如今台灣民主法治倒退，這幾年下來台灣虧損掉好幾兆元，如果這次大罷免成功，今後民進黨在立法院就會要風有風，所以大家一定要出門投票，一起拯救台灣。

「館長」陳之漢宣講。（記者方賓照攝）

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