張文貞：落實國際人權法 台灣將贏得更多朋友

「聯合國、台灣與世界難民日」座談會，台大法學院特聘教授張文貞說明。（記者田裕華攝）

2025/06/21 18:59

〔記者方瑋立／台北報導〕台大法學院特聘教授張文貞今（21）日在專題演講時說，當全球武裝衝突升高、威權再起、氣候變遷加劇，難民議題不再遙遠；台灣雖非聯合國會員，也未簽署「難民地位公約」，但既已將「公民與政治權利國際公約（公政公約）」國內法化，更應正視「不遣返原則」所賦予的法律義務。她強調，當我們落實對人權的承諾，將在世界上多出許多朋友，「當有一天我們自己也需要幫助時，這些朋友一定會回來幫助我們」。

台灣新世紀文教基金會今天舉辦「台灣、聯合國與世界難民日」座談會，由東吳大學法學院講座教授鄧衍森擔綱主持，並邀請張文貞專題演講，再由輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌、國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、台灣人權促進會研究員廖欣宜進行綜合討論。

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張文貞指出，台灣雖非「難民公約」締約國，卻已透過「兩公約施行法」對「不遣返原則」承擔具體法律義務，「我們不能因為對方不是我國國民、是無國籍者或非法入境者，就拒絕提供人權保障。」

張文貞回顧自身從受國際人權法先驅陳隆志啟蒙，進入耶魯大學研習國際法與人權法的歷程，坦言台灣長年脫離國際人權體系，社會對國際法脈絡常感陌生。她引用聯合國難民署最新統計，截至2024年底，全球已有超過一億兩千萬人因戰爭、迫害、氣候災難等因素被迫離散，創歷史新高。今年世界難民日主題「與難民團結一致」強調，國際社會不僅要喊口號，更應採取具體行動。

張文貞強調，當前是世紀之交以來最嚴峻的全球武裝衝突態勢，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭、2023年以哈戰爭爆發、2025年4月印度與巴基斯坦於喀什米爾衝突升高，再到近日以色列與伊朗再度爆發軍事危機，國際局勢持續動盪。「我們可能以為那是遙遠的新聞，但其實離我們並不遠。」她舉例，台灣包括陽明交大、清大與台大皆曾接納烏克蘭學者進行合作，一名烏克蘭憲法教授更每週線上參與台大課程，堅持在空襲與時差下持續教學交流。

她並分享過去在以色列任教時的經歷，描述學生宿舍窗戶裝設防彈玻璃、校園隨處可見備戰設施的日常，並引用以國最高法院前首席大法官Aharon Barak的話，強調即使處於戰爭威脅下，法治與人權依然必須堅持。

張文貞說，現代難民成因早已超越傳統定義，不僅限於政治迫害，也包含因威權統治、氣候災難、性別與性傾向遭受歧視等原因。她提及塔利班重掌阿富汗後，女性法官遭迫害甚至在街頭被射殺，以及氣候變遷導致海島國家居民成為「氣候難民」，而其中最脆弱者往往是女性與兒童。

張文貞強調，「公政公約」第6條與第7條已被聯合國人權事務委員會解釋為絕對性人權，且適用於所有在國家「有效控制」範圍內的人，無關其國籍或入境身分。她說，「不能因為他不是國民、沒有護照、非法入境，就可以不給他人權保障，這是不行的」。

張指出，台灣是「公政公約」的國內法化國家，這是百分之百肯定的，根據「兩公約施行法」，我國機關在適用國際人權規範時，應參考聯合國人權委員會的實踐與解釋，包括不遣返原則在內的保障內容，已屬我國司法體系應盡之義務。

她也提醒，目前台灣以專案人道機制處理個案，但缺乏穩定、透明的庇護審查制度，無法回應當代難民問題的多樣性與規模。「我們身邊真的有很多來自他方、帶著苦難、也帶著希望與能力的人。」

張文貞最後引用一位在台烏克蘭學生的話作結：「我想去一個獨立，卻不被普遍承認，但事實上非常繁榮與民主的地方。」她說，這名學生選擇了台灣；當我們落實對人權的承諾，將在世界上多出許多朋友，哪天我們自己也需要幫助，這些朋友一定會回來幫助我們。

姚孟昌則說，台灣遲未制定難民法，反映的不只是制度空缺，而是社會普遍缺乏對人權義務的深刻理解，以及對難民議題的認知。他質疑，台灣社會對難民議題始終抱持「事不關己」態度，根本原因在於缺乏感知教育。他以課堂對話為例，學生面對假設情境：「若你家門前有難民敲門，你會如何回應？」竟回答「我去問AI」，顯示人權議題的感知不足。他感嘆，台灣全球智商排名第二，卻在對「他者處境」的感知與同理上，仍居世界後段班。

姚並引述1995年著名小說「黃禍」指出，中國若發生動亂放100萬難民，台灣就完蛋了，那該怎麼去處置，以不可以單純用軍事力量去處理，或者中國打台灣，台灣人跑去宮古島請求收留，要怎麼讓日本政府接受，這是我們應該進一步思考的。世界人權宣言第一條條文中，應以兄弟關係彼此相感，應是處理難民議題最基本的立場。

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