國民黨：罷31藍委違法連署高達15萬份 請中選會請依法告發

「北北基反惡罷團結大會」今在台北舉行，民眾到場支持。（記者方賓照攝）

2025/06/21 18:59

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中選會：「重複連署」無涉偽造 死亡連署、偽造情事循例告發

〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會昨審定24件立委罷免案的二階審查結果，並公布各罷免選區不合格數。立院國民黨團今表示，31位遭罷免的藍委的連署數總計高達15萬份屬重複連署、偽造、死亡連署等；中選會宣示只要有一件偽造就會告發，國民黨團要求中選會依職權告發，國民黨團也會在近期告發，呼籲檢調以相同的力道積極偵辦。

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立院國民黨團副書記長陳玉珍表示，早在中選會公布罷免投票日的昨天下午，臉書上就出現一張在台中地區宣傳罷免的宣傳車上，赫然貼著「7月26日出來罷免投票」海報廣告，難道罷團會通靈？還是罷團也是精通數學計算？還是中選會與罷團互通有無？

陳玉珍指出，中選會早就喪失獨立機關的獨立性，但更可議的是檢調單位，之前以「死亡連署」、「偽造文書」大搜索、大約談、大羈押提案連署罷綠委的國民黨各地方黨部黨工或罷綠委的領銜人，但是從中選會昨天公布通過罷藍委第二階段連署結果統計表中可以看到，每位連署被罷免的藍委當中，都出現出提議人（第一階段）與連署人（第二階段）重複的不合格件數，均高達上千人左右。

陳玉珍舉例新竹市選區藍委鄭正鈐，出現重複連署數高達5999人，罷免鄭正鈐提議人第一階段送件數為7138位，重複率高達84%。換言之，罷團連署提案人簽名之後，一份正本送選委會，一份影本自留存，提案人是不能夠再簽一次變成連署人，否則就是偽造文書。況且，提案與連署格式完全不一樣；又或者，當提案人提案簽名時，同時又簽一份連署數，除了違反「選罷法」之外，同樣也涉嫌偽造文書。

陳玉珍質疑，罷團超高比例重複連署數怎麼來的？謄寫簽名？代為簽名？或者就是偽造簽名，不管是哪一種方式，都是偽造文書，請問各地區的檢調查了嗎？有比照對國民黨的方式大搜索、大約談、大羈押嗎？這根本就是「罷團作弊，中選會護航」。

國民黨團副書記長翁曉玲表示，罷團都知道提議人不能為第二階段連署人，但在第二階段連署數當中，高達8成以上都出重複連署數？是罷團提早作業？還是抄寫第一階段連署書？中選會告發了嗎？檢調單位都不用查？陳玉珍委員在3月24日已經到北檢提告罷藍團體偽造文書，檢調辦了嗎？是不是該一視同仁，拿出辦罷綠團體的標準，進行約談、搜索或羈押呢？

國民黨立委葛如鈞表示，中選會在4月15日曾公開表示：「偽造事件達一件以上，將依法告發。」但在昨天公布通過第二階段連署時，卻刻意迴避「同步告發」部分。中選會應該依法辦理，不要分顏色，偽造就偽造，錯誤就是錯誤。

葛如鈞說，國民黨立委江啟臣辦公室發現，光是在台中第八選區就出現44件死亡連署，南投縣第二選區也發生56件死亡連署，國民黨立委游顥和國民黨組發會主委在6月15日前往北檢告發，請問檢調辦了嗎？有進行約談或羈押嗎？希望中選會和檢調不要選擇性執法，削弱民眾對司法的信任。

國民黨團公佈中選會統計之罷免不合格數統計表。（國民黨團提供）

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