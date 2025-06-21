獲贈安倍晉三小銅像 夫人安倍昭惠訪紀念公園感動落淚

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠二度參訪鳳山紅毛港保安堂，主委張吉雄致贈迷你版安倍晉三銅像。（記者陳文嬋攝）

2025/06/21 19:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天二度參訪鳳山區紅毛港保安堂，向安倍晉三銅像獻花致意，她首度參觀安倍紀念公園，廟方致贈迷你版安倍晉三銅像、台灣友人獻上「台灣無事，日本無事」字畫，讓安倍昭惠感動落淚。

安倍昭惠一行16人來台，參加2025台南國際芒果節開幕活動後，南下高雄鳳山紅毛港保安堂，在高雄市長陳其邁陪同下，向安倍晉三銅像獻花致意，首度參觀安倍紀念公園。

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高雄市長陳其邁向安倍昭惠表達高雄人對安倍晉三的懷念沒有停止，希望夫人到高雄有回家的感覺；廟方特別打造迷你版安倍晉三銅像，主委張吉雄親自送給安倍昭惠。

安倍昭惠致詞說，這是她第二次來到鳳山紅毛港保安堂，向廟方為她的丈夫安倍晉三打造銅像獻花致意，她非常感謝這麼多人來看安倍晉三，對於丈夫能被這麼多人懷念、緬懷，她心裡非常感謝。

安倍昭惠指出，安倍晉三銅像是2020年建造，迄今台灣還有多人來訪，連她自己來台灣的時候，大家每次都很歡迎她，用盛大儀式來款待她，她真的非常感謝大家，這裡還建造漂亮花園，她會跟更多日本人宣傳，讓更多日本人來到這裡。

安倍昭惠說，丈夫安倍晉三過去沒辦法以總理大臣身分拜訪台灣，但是去世之前曾說，退休之後一定要來拜訪台灣，她覺得很可惜的是丈夫先走了，但是他的靈魂一定會跟大家一樣隨時與台灣同在，她感謝大家盡心盡力，再次向大家致上最高謝意。

台灣友人也獻上「台灣無事，日本無事」字畫，送給安倍昭惠，主委張吉雄也將於安倍紀念公園，以巨石雕刻「台灣有事，日本有事」，並拓印安倍昭惠簽名留念，讓安倍昭惠非常感動。

台灣友人獻上「台灣無事，日本無事」字畫，讓安倍昭惠感動落淚。（記者陳文嬋攝）

台灣友人致贈「台灣無事，日本無事」字畫給安倍昭惠。（記者陳文嬋攝）

安倍晉三夫人安倍昭惠二度參訪鳳山區紅毛港保安堂，與大家合照留念。（記者陳文嬋攝）

高雄市長陳其邁向安倍昭惠表達高雄人對安倍晉三的懷念沒有停止，希望夫人到高雄有回家的感覺。（記者陳文嬋攝）

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