罷免票樣式曝光 同意罷免蓋左、不同意蓋右

中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則於2欄位下方。（中選會提供）

2025/06/21 18:13

〔記者李文馨／台北報導〕24件國民黨立委罷免案以及停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，由於法無明文，避免地方市縣選委會採購困難，罷免票紙顏色依法循例沒有統一規定顏色。

全台大罷免正式邁入三階投票，中選會昨天召開委員會議審定首波罷免案，會後宣告國民黨立委傅崐萁等24案，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，這25案7月16日到25日辦理公辦電視罷免說明會，7月26日投開票。

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中選會今天下午在媒體群組公布罷免選票樣式，罷免票的同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，至被罷免人姓名則於同意罷免、不同意罷免2個欄位的下方。

對於罷免選票顏色，中選會說，由於法無明文，且罷免案選務籌備時間相當短，又為避免地方市縣選委會採購困難，加上或可能又會有同市縣、鄉鎮市或同選區2案以上罷免案同時辦理，或是依法得另與其他選舉投票等併同辦理，尚無法予以全國或各地均採一致顏色，從而罷免票紙顏色依法循例自未予以統一規定顏色。

針對核三重啟公投的選票顏色，中選會則說，今年8月23日僅有一案全國公投案，公投票紙顏色經中選會委員會決議使用白色。

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