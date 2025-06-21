為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免票樣式曝光 同意罷免蓋左、不同意蓋右

    中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則於2欄位下方。（中選會提供）

    中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，被罷免人姓名則於2欄位下方。（中選會提供）

    2025/06/21 18:13

    〔記者李文馨／台北報導〕24件國民黨立委罷免案以及停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。中選會今天公布罷免票樣式，同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，由於法無明文，避免地方市縣選委會採購困難，罷免票紙顏色依法循例沒有統一規定顏色。

    全台大罷免正式邁入三階投票，中選會昨天召開委員會議審定首波罷免案，會後宣告國民黨立委傅崐萁等24案，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，這25案7月16日到25日辦理公辦電視罷免說明會，7月26日投開票。

    中選會今天下午在媒體群組公布罷免選票樣式，罷免票的同意罷免欄位在左，不同意罷免欄位在右，至被罷免人姓名則於同意罷免、不同意罷免2個欄位的下方。

    對於罷免選票顏色，中選會說，由於法無明文，且罷免案選務籌備時間相當短，又為避免地方市縣選委會採購困難，加上或可能又會有同市縣、鄉鎮市或同選區2案以上罷免案同時辦理，或是依法得另與其他選舉投票等併同辦理，尚無法予以全國或各地均採一致顏色，從而罷免票紙顏色依法循例自未予以統一規定顏色。

    針對核三重啟公投的選票顏色，中選會則說，今年8月23日僅有一案全國公投案，公投票紙顏色經中選會委員會決議使用白色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播