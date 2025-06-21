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    安倍昭惠再訪台南 芒果饗宴展現台日友好

    日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團造訪台南。（台南市政府提供）

    日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，再度率團造訪台南。（台南市政府提供）

    2025/06/21 17:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠再度率團造訪台南，今日參加台南國際芒果節開幕、種下芒果樹作為紀念，也造訪台南市美術館1館，市長黃偉哲特別準備9種不同品種的芒果饗宴款待，讓2年前來訪後，就對台南芒果念念不忘的安倍夫人大感驚喜，不斷詢問品種資訊，更頻以手機拍照紀錄。

    安倍夫人一行上午參訪台南市美術館1館，對於美術館深具歷史意義的建築本身，與周邊環境留下深刻印象，更特別觀賞設計南美館1館的建築師「梅澤捨次郎－檔案中的生命軌跡」展覽與其他常設展，充分感受台南希望所傳遞的藝術文化底蘊。

    安倍夫人2年前曾造訪台南，品嚐到念念不忘的芒果美味，黃偉哲這次特地準備9個品種的芒果，包括蜜雪、海頓、愛文、水蜜桃、黑香、金煌、金蜜、夏雪、土芒果，象徵台日友好長長久久，再加上鳳梨、火龍果、酪梨、百香果等香甜水果，以及台南在地食材的特色料理，安倍夫人邊品嘗邊盛讚美味。黃偉哲也特別為走遍世界的夫人訂製專屬行李箱，再加上蘭花盤、八田米、果乾等特色禮品，以此傳達對夫人大力支持台灣、台南的感謝之情。

    黃偉哲也安排成大曼陀林樂團替安倍夫人一行演出，樂團特別演奏了安倍晉三前首相曾以鋼琴彈奏過的《花は咲く（花正在開）》，讓夫人一聽就大為感動，悠揚的樂曲也讓現場無不為之動容。

    9個品種芒果驚艷安倍夫人，她頻以手機拍照紀錄。（台南市政府提供）

    9個品種芒果驚艷安倍夫人，她頻以手機拍照紀錄。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲為安倍夫人準備9個品種的芒果。（台南市政府提供）

    市長黃偉哲為安倍夫人準備9個品種的芒果。（台南市政府提供）

    市府特別安排成大曼陀林樂團，替安倍夫人一行演出。（台南市政府提供）

    市府特別安排成大曼陀林樂團，替安倍夫人一行演出。（台南市政府提供）

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