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    朱立倫嗆大罷免「民主之恥」 民進黨：羞辱公民將激起更大憤怒

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/06/21 17:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段首波投票日訂於7月26日，國民黨主席朱立倫批評，立法院民進黨團總召柯建銘1個多月前就預告日期，這是台灣民主之恥。對此，民進黨今（21日）反批，朱立倫所言就是攻擊參與大罷免運動的公民，因政治立場不同就羞辱國家主人、鴨霸打壓民主，勢必將激起人民更大的憤怒。

    民進黨發言人吳崢表示，大罷免運動是由公民發起，不分男女老幼，颳風下雨腳踏實地上街蒐集連署書所行使的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比之下，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是「偽造率」96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」，國民黨怎麼好意思？

    吳崢指出，人民是頭家，不只是一句口號放在嘴巴上尊重，更重要的是，是否真心認同「主權在民」精神並加以落實。朱立倫攻擊大罷免運動是民主之恥，言下之意就是一併攻擊參與大罷免運動的公民朋友，這些都是台灣人民，國家的主人，朱立倫竟然因為政治立場不同，就動輒出言羞辱，這是完全不尊重民主制度，也不尊重人民的態度。

    吳崢強調，對照國民黨於2021年推動罷免陳柏惟通過時，朱立倫於開票當晚聲稱罷免案通過是「人民的勝利」，要向台灣民主致上「最高的敬意」；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，突顯出國民黨徹底的雙標，也曝露出朱立倫內心「順我者昌、逆我者亡」的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，勢必只會激起人民更大的憤怒。

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