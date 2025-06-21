為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    舉雙手比讚!北市中興巴士司機突停車挺罷免 公運處：將納入評鑑

    「山除薇害」宣講當中，中興巴士司機突然停下，開車門雙手高舉比讚。（讀者提供）

    「山除薇害」宣講當中，中興巴士司機突然停下，開車門雙手高舉比讚。（讀者提供）

    2025/06/21 17:20

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨今（21日）於台北市多區串聯挺罷免，上午於中山區民權東、吉林路口，合體罷免國民黨立委團體「山除薇害」宣講，過程中一名中興巴士的公車司機，卻突停在路口行穿線上並開車門，雙手高舉比讚。台北市公共運輸處表示，司機執業時不應有政治表態，近期會再宣導，違規行為則納入評鑑扣點。

    今天上午罷團宣講造勢時，一名公車司機駕駛公車路過，突然煞停在路口行穿線上，並高舉雙手向團隊、民代們比讚打氣；公車後方車輛則不滿按了喇叭催促。

    台北市公運處表示，公車營駛時應依照標誌、標線與號誌行駛，不得停車於行人穿越道線上，且在工作時不應有政治表態情形；駕駛違規行為將列入評鑑扣分，另將要求公車業者加強所屬駕駛教育訓練；各公車業者會有各自的工作守則及違規懲處標準，會請業者調閱影像查證並依規定懲處。

    中興巴士表示，疑似違規的是一名周姓駕駛，駕駛行駛過程，前方路況正常狀況下，不能任意停下，公司今日就將約談駕駛了解狀況，違規屬實會有記過以上的行政處分。針對政治表態，公司都會要求駕駛工作中應保持中立，未來也會加強輔導和教育訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播