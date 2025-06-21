舉雙手比讚!北市中興巴士司機突停車挺罷免 公運處：將納入評鑑

「山除薇害」宣講當中，中興巴士司機突然停下，開車門雙手高舉比讚。（讀者提供）

2025/06/21 17:20

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨今（21日）於台北市多區串聯挺罷免，上午於中山區民權東、吉林路口，合體罷免國民黨立委團體「山除薇害」宣講，過程中一名中興巴士的公車司機，卻突停在路口行穿線上並開車門，雙手高舉比讚。台北市公共運輸處表示，司機執業時不應有政治表態，近期會再宣導，違規行為則納入評鑑扣點。

今天上午罷團宣講造勢時，一名公車司機駕駛公車路過，突然煞停在路口行穿線上，並高舉雙手向團隊、民代們比讚打氣；公車後方車輛則不滿按了喇叭催促。

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台北市公運處表示，公車營駛時應依照標誌、標線與號誌行駛，不得停車於行人穿越道線上，且在工作時不應有政治表態情形；駕駛違規行為將列入評鑑扣分，另將要求公車業者加強所屬駕駛教育訓練；各公車業者會有各自的工作守則及違規懲處標準，會請業者調閱影像查證並依規定懲處。

中興巴士表示，疑似違規的是一名周姓駕駛，駕駛行駛過程，前方路況正常狀況下，不能任意停下，公司今日就將約談駕駛了解狀況，違規屬實會有記過以上的行政處分。針對政治表態，公司都會要求駕駛工作中應保持中立，未來也會加強輔導和教育訓練。

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