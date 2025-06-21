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    出席「北北基反惡罷大會」 盧秀燕：您的一票不同意可以導正賴清德

    台中市長盧秀燕（左二）北上出席「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

    台中市長盧秀燕（左二）北上出席「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

    2025/06/21 17:33

    〔記者劉宛琳／台北報導〕戰鬥藍「北北基反惡罷團結大會」今天下午在榮星花園登場，台中市長盧秀燕應邀出席，她受訪說，如果不能制止民進黨一再搞政治鬥爭，民進黨只會繼續鬥爭人民，希望大家7月26日一定要出來反罷免，「您的一票不同意罷免，可以導正賴清德」。

    盧秀燕說，4月26日國民黨才上凱道，今天為什麼又來了？因為官逼民反，因為政府不做正事，都在搞政治鬥爭，所以天怒人怨，也因此我們被迫還要再上街頭。

    盧秀燕說，如果不能夠制止民進黨中央一再地搞政治鬥爭，沒有好好地替人民服務、為國家發展奮鬥的話，民進黨在接下來的時間還會繼續鬥爭人民。所以希望大家7月26日一定要出來反罷免。「您的一票可以導正賴清德，您的一票不同意，可以讓民進黨不要再搞政治鬥爭，好好治國」。

    而立法院國民黨團今天召開記者會指出，中選會統計的24名藍委共有超過15萬的無效連署。對此，盧秀燕說，是啊，如果全國罷團有15萬不實死亡或者是偽造等連署的話，那全國的人民就在看，司法是不是雙標，是不是辦藍白不辦綠。

    台中市長盧秀燕率台中市藍委等人出席「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

    台中市長盧秀燕率台中市藍委等人出席「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

    國民黨「戰鬥藍」在台北榮星花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

    國民黨「戰鬥藍」在台北榮星花園舉辦「北北基反惡罷團結大會」。（記者方賓照攝）

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