高喊不要只在家裡反罷！「戰鬥藍」趙少康：去投不同意 監督才有力

「北北基反惡罷團結大會」在台北榮星花園舉行，前中廣董事長趙少康宣講。（記者方賓照攝）

2025/06/21 17:26

〔記者施曉光／台北報導〕大罷免進入第三階段投票，國民黨次團「戰鬥藍」今天下午在台北市榮星花園舉辦「北北基反惡罷造勢大會」，「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康開場致歡迎詞時呼籲支持者，一定要與被罷免的國民黨立委心連心、站在一起，「去投不同意，監督才有力」，他呼籲大家不要只在家中反罷，應該出門去投票，才能打敗賴清德總統與民進黨，民主監督制衡也才會更有力。

趙少康受訪說，原本他想台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜另有行程，都無法出席這場活動，所以乾脆就不邀請其他縣市首長，但沒想到盧秀燕一口答應要來。黨內有人期待盧秀燕參選2028總統，有人希望她競選國民黨主席，不管盧秀燕最後做出什麼決定，他相信大家都會支持盧秀燕。

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至於國民黨主席選舉是否因應大罷免而延後？趙少康說，這個問題就由國民黨主席朱立倫自己做決定，黨內意見不同，他個人沒有意見，現在的重點是喚起基層投下反罷免票。

趙少康說，民進黨對藍營「小案大辦」，對綠營「大案小辦」，不少的國民黨黨工、志工被約談的約談，搜索的搜索，關的關，目的就是要把國民黨立委給一鍋幹掉，也打擊藍營2026選舉士氣。

談到如何與國民黨中央合作反罷，趙少康說，至少投票日前一天的「選前之夜」與7月19日的「黃金週造勢」，「戰鬥藍」一定會配合黨中央與地方黨部，希望黨部可以規劃及商借場地，大家分進合擊，如果黨部沒有要辦，｢戰鬥藍」也會自己辦。

國民黨次團「戰鬥藍」在台北市榮星花園舉辦「北北基反惡罷造勢大會」。（記者方賓照攝）

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