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    首頁　>　政治

    台中藍委「三罷」持續進行 綠營罷區大串聯15路線齊發

    台中市議員陳淑華服務處掛上7月26日罷免投票日。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員陳淑華服務處掛上7月26日罷免投票日。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/21 16:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋進入罷免第三階段投票進程，台中市議會民進黨團總召王立任號召綠營議員，趕往霧峰區中正路等路口，以15線齊發方式掃街宣講，綠營議員表示，全力協助罷團催出「同意」罷免票，要讓「罷免投同意，反共更有力」訴求響徹市區。

    廖偉翔下午趕往台北市榮星花園參加北北基反惡罷活動，廖偉翔表示，這一年來，全台惡罷耗費社會及公家資源，更造成社會撕裂，當對手努力謀奪政治利益，會更努力為鄉親做事。

    台中市議會民進黨團今天舉辦「罷免投同意，人民站出來」、罷區大串聯活動，台中市議員張芬郁、林德宇、林祈烽及陳淑華等17名議員，以15線齊發方式趕往西屯區台灣大道等街道宣講，市議員林德宇趕往霧峰區四德路和中投公路口，拜託選民在7月26日投下罷免「同意票」，林德宇說，中二選區連署補件剩最後1千張，拜託選民一定要達標送件才能參與這場大罷免運動，「眾志成城一定過關」。

    台中市議員張芬郁服務處和志工在霧峰區中正路和大同路街道遊行，宣講罷免投同意反共更有力，張芬郁說，中二選區連署還需要補件，呼籲選民速速補件，才能進入三階投票。

    台中市議員林祈烽趕往西屯區西屯路與光明路口，林祈烽說，中選會宣告24位藍委罷免案成立，廖偉翔一邊打著張廖萬堅是黨意立委上位，一邊成為「傅隨組織」，為虎作倀終於急了，四處派報發文宣、舉辦座談會，早知如此何必當初？

    台中市民進黨議員陳淑華表示，中選會公告罷免投票時間在7月26日，服務處掛上宣傳布條，全力協助罷團催出「同意」罷免票，要讓「罷免投同意，反共更有力」訴求響徹西屯區街頭及市場，而宣傳只有一個多月，拜託民眾提供位置掛上「同意」罷免布條。

    台中市議員張芬郁服務處呼籲選民速速補件，才能進入三階投票。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員張芬郁服務處呼籲選民速速補件，才能進入三階投票。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員林德宇（右2）在霧峰街頭呼籲，中二選區再補1千張連署就達標。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員林德宇（右2）在霧峰街頭呼籲，中二選區再補1千張連署就達標。（記者黃旭磊攝）

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