科技島也是文化島！林佳龍邀駐台使節觀賞「熱蘭遮」 展現台灣軟實力

外交部長林佳龍20日邀請各國駐台使節等國際友人，一同觀賞台灣原創音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」。（外交部提供）

2025/06/21 16:46

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（20）日晚間邀請駐台各國使節、台灣美國商會與歐洲在台商務協會等國際友人觀賞台灣原創音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」。林佳龍今（21）日在臉書分享，盼透過文化外交，讓更多國際朋友認識台灣、感受台灣。

林佳龍昨與各國使節和國際友人齊聚台北表演藝術中心，一同觀賞台灣原創音樂劇「熱蘭遮」，他說，外交部與文化部共推「2025歐洲台灣文化年」系列活動，盼呈現台灣「從科技島到文化台灣」的特色，而這部以台灣歷史為背景的原創音樂劇，正是台歐文化緊密交融的最佳例證，期盼透過文化外交，讓更多國際朋友認識台灣、感受台灣。

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林佳龍指出，從荷蘭人1624年登陸台南至今，走過400年歷史，台灣已成為世界的台灣，與全球民主陣營共享民主、自由與人權等普世價值。這座海島的地理位置塑造了歷史命運，也孕育出多元包容、堅韌不拔的台灣精神，並歷經農業、輕工業到高科技產業發展，累積豐厚的文化底蘊與創新能量，展現兼具科技實力與文化軟實力的「科技島、文化島」風貌。

林佳龍指出，今年外交部與文化部攜手推出「2025 歐洲台灣文化年」，以「從科技島到文化台灣」（From Tech to Culture, Taiwan Leads the Future!）為標語，並將歐洲傳統建築羅馬柱元素融入 TAIWAN 字樣及半導體晶片意象，象徵台灣與歐洲文化交流緊密相融。下半年除故宮百件珍品赴捷克展出外，也將推出一系列藝文活動，透過文化外交，讓歐洲民眾與世界看見台灣。

林佳龍說，日前夫人廖婉如提及由「安可文創」製作的台灣原創音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」即將推出，該劇以17世紀熱蘭遮城為背景，描繪初踏台灣的漢人、原住民西拉雅族及荷蘭統治者間的歷史交錯，正好是台歐文化緊密交融的最佳體現。林佳龍19日特別帶著來自荷蘭、法國、德國與捷克的媒體訪團探班彩排現場，並先睹為快劇中的精彩片段，也與媒體訪團一同吟唱，感受台灣原住民西拉雅古調與三部合音的魅力，林佳龍並對劇團與演員群在繁忙排練間仍熱情交流與示範深表感謝。

林佳龍說明，「熱蘭遮」音樂劇即日起至6月29日於台北表演藝術中心演出，20日晚間的首演他特別邀請駐台各國使節、台灣美國商會與歐洲在台商務協會友人共襄盛舉，期待讓國際友人透過音樂劇，聆聽並感受屬於台灣、也屬於世界的動人故事。他邀請國人踴躍前往支持台灣原創音樂劇，一同見證台灣文化的精彩與能量。

外交部長林佳龍19日探班「熱蘭遮：刺桐花開時」製作團隊和演出班底，並合照留念。（外交部提供）

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