藍控罷團連署不合格數高 「山除薇害」：跟國民黨偽造文書不能比

「山除薇害」志工卡羅表示，罷團連署不合格多是第一階段重複簽署，與國民黨偽造文書不可比擬。（山除薇害提供）

2025/06/21 16:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕中選會昨（20日）公布首波罷免投票日為7月26日，國民黨立院黨團今召開記者會，質疑各選區連署書不合格數達15萬份，揚言要告發。對此，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」反嗆，不合格二階連署書多為第一階段提議人再簽而被剔除，和國民黨偽造文書完全不能比，國民黨這是惡意混淆視聽。

「山除薇害」志工卡羅表示，國民黨的指控完全是混淆視聽的惡意指控，因為經查證大部分不合格的二階段連署書，都不是造假、偽造，而是有民眾簽過第一階段的提議，再回來簽連署。

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卡羅說，雖然罷團都知道，第一階段簽過的民眾，在第二階段重複連署是無效，但罷團、公民團體並沒有足夠的資源、時間以及人力，能夠有效確認民眾是否有簽署過第一階段。

卡羅強調，罷團都是高素質的公民組成，相較於國民黨罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」偽造比例高達94％、96%，這完全不能相比。

她也以「山除薇害」以自身為例，第一階段送件3568份，二階段被中選會檢查出3145份重複連署狀況被剔除，跟著法律走沒有問題；而二階段4萬5818份連署書，偽造案件為0，死亡連署也是0，完全跟國民黨抄名冊、死亡連署不可比擬，呼籲國民黨面對大罷免最後30幾天的浪潮，務必要尊重民意且反省，這樣不斷抹黑造謠並無法挽回頹勢。

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