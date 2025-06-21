羅智強控連署不合格率達11％ 「大安強強滾」反批誤導、混淆視聽

罷團今天在大安區新生南路與和平東路口，宣傳同意罷免。（記者董冠怡攝）

2025/06/21 16:25

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市第六選舉區（大安）藍委羅智強罷免案公告成案，羅智強今於臉書發文表示，31名藍委無效、違規連署份數超過15萬份，檢方何時要搜民進黨？並指罷羅連署不符規定佔比達11%；罷團「大安強強滾」回應，二階實質不合格率僅2.25%，低於平均值5.46%，體現精準、守法、高效的公民行動，反批羅智強誤導大眾、混淆視聽。

「大安強強滾」表示，羅智強指控罷免連署存在「違規連署」行為，再次凸顯他對實務操作的極端無知，甚至是蓄意操作的政治抹黑，荒謬發言顯現國民黨慣用的造謠攻擊伎倆，令人不齒。

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罷團說明，「公職人員選舉罷免法」明定一階提議人不得作為二階連署人，但因無從得知哪一份提議書是否會被送出，因此會提醒支持者，即便一階簽過，二階仍要再簽一次，若重複，選委會自然會於查對時剔除，並且盡可能衝高連署份數，彌補因提議人與連署人可能重複、地址書寫不完整、字跡潦草等多重變數，帶來的剔除風險，提升安全過關的機率。

「大安強強滾」以自身為例，罷團一階送出3520份（中選會資料為3518）提議人名冊，二階成功動員其中3210人再次回簽，回簽率9成1，依法由選委會查核剔除，符合程序正義，另強調在高強度動員與總量激增的第二階段，實質不合格率僅2.25%，低於一階2.93%，代表在每一份連署書的把關、清查、對話上是多麼嚴謹。

根據罷團的計算方式，二階連署實質不合格率=（不符規定-提議人數）÷連署人數，換言之，（4012-3210）÷35661=2.25%。如無意外，羅的算法則應是4012÷35661=11%。

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