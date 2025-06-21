卓榮泰：打造觀光為內需、吸引國際觀光客

行政院長卓榮泰（圖）指未來將觀光產業與其他建設融合為一，做為重要內需產業。（記者劉人瑋攝）

2025/06/21 16:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院長卓榮泰今早前往台東日暉國際渡假村參加捐贈儀式，致詞時表示，總統賴清德已正式指派行政院未來新的一年將觀光產業與其他建設融合為一，並做為重要內需產業，台灣劃為六個生活區，東部、花東縱谷的慢活是其他地區所沒有。他並提到長照3.0，加上台東適宜的生活，自己也考慮未來到台東池上long stay。

依觀光署提供資料，卓榮泰所言出自國發會「全國六大區域產業及生活圈」，全台劃為六大區域、各有不同產業主題與發展，東部生活圈為「宜花東屏南：東部慢活城鄉」北至宜蘭，南至鵝鑾鼻至屏南一帶，墾丁也納於其中，觀光署和交通部等單位強調此為一區域概念。卓榮泰則表示，未來半年內會做出長足且具體計劃。

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卓榮泰表示，慢活不等於建設要慢，總統已指示「先把交通做好，再與地方產業設備一起提升」，政府需提供充分人力，其次就是配合各地獨特的傳說故事。其次是，疫後出國者多、外來客少，觀光署需打造引進更多國際觀光客聚集網，交通部長陳世凱已在研究，大型國際性表演、體育活動、會展、會議等，帶動台灣產業全面改變，未來半年內會做長足且具體計劃。

卓榮泰最後說，台灣進入超高齡社會，十九日行政院會核定長照3.0，將家庭、機構、治療串連，比2.0在質與量都提升，就如台東已是個氣侯溫和、適合養生處，「我也在詢問池上是否有地方可讓自己未來long stay」，只是「行政院要繼續向前走，只有靠著立法院委員們的支持」。

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