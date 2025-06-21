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    衝刺第三階段！ 罷團「雲林拔釘」將加強宣傳力道

    罷免丁學忠案將於7月26日投票，公民團體「雲林拔釘」已展開加強宣傳，呼籲民眾記得出門投票。（圖由雲林拔釘提供）

    罷免丁學忠案將於7月26日投票，公民團體「雲林拔釘」已展開加強宣傳，呼籲民眾記得出門投票。（圖由雲林拔釘提供）

    2025/06/21 16:15

    〔記者李文德／雲林報導〕中央選舉委員會昨日公布25件罷免案訂7月26日投票，雲林縣第一選區（海線）藍委丁學忠也在罷免之列。公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」發言人露西歸表示，將加強宣傳力道，甚至規劃再成立另一處總部，呼籲民眾屆時一定要出門投票。

    罷團「雲林拔釘」上月6日將3萬8087份二階連署書送件，經中選會公告正式通過，第三階段投票訂於7月26日舉行。此次罷免投票門檻需有6萬8752張同意罷免票，且同意大於不同意才算成功。

    露西歸表示，現已在海線11鄉鎮開始進行機車掃街，每次掃街由約10名志工騎車宣傳，從5月29日正式啟動後，已巡迴至8鄉鎮，剩下元長、褒忠、土庫尚未巡迴。另外也開始在各鄉鎮人潮聚集處出攤，志工們會舉著手牌呼籲民眾踴躍出來投下同意罷免票。

    露西歸指出，第三階段投票已進入倒數，接下來將會持續針對各鄉鎮車掃、出攤宣傳的地點會再增加，更規畫戶外宣講場，而位在虎尾的總部除了持續活動吸引民眾前來外，更會不定時有快閃活動，另外也預計近期新增另一處罷免總部。

    罷團表示，目前志工數尚缺，平均每天出攤預計人數應需20人左右，不過現行人力大約10名，因此需要願意付出心力的熱心民眾加入行列，且誠徵短影片剪輯志工，並歡迎開始放暑假的大學生加入志工行列一起參與社會運動，更呼籲不管南、北漂的雲林鄉親，要記得投票日當天返鄉投票。

    立委丁學忠表示，早有心理準備，不僅已展開客廳宣講活動，也開始下鄉掃街、家戶拜訪。這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設攻擊，會正向爭取選民認同。6月28日將成立反罷免總部，民眾黨立委張啓楷、國民黨立委謝龍介、柯志恩、無黨立委高金素梅等都將出席，他也會更努力宣傳，呼籲支持者踴躍出來投不同意罷免選票。

    國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，會極力呼籲所有鄉親出來投不同意罷免票，丁這一年表現很好，為雲林爭取很多經費，希望鄉親給他鼓勵。

    罷免丁學忠案將於7月26日投票，公民團體「雲林拔釘」已展開加強宣傳，呼籲民眾記得出門投票。（圖由雲林拔釘提供）

    罷免丁學忠案將於7月26日投票，公民團體「雲林拔釘」已展開加強宣傳，呼籲民眾記得出門投票。（圖由雲林拔釘提供）

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