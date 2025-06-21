洪孟楷批連署「大造假」罷團嚴正反駁：中選會認證零偽造

公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔嚴正駁斥，不合格的連署書皆因制度限制與行政疏漏所致，絕非「造假」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 16:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市國民黨立委洪孟楷昨（20日）晚於臉書發文，指二階連署總計有超過13萬份違規連署，這不是大罷免大成功，而是「大罷免大造假」。公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔今（21）日嚴正駁斥，不合格的連署書皆因制度限制與行政疏漏所致，絕非「造假」，並引用中央選舉委員會（中選會）審查結果指出「偽造比例為0％」，痛批洪孟楷混淆視聽、誤導民眾。

大罷免第三階段投票日期為7月26日，藍委洪孟楷昨晚點名，二階連署的違規份數總計超過13萬，他逐一列出的無效連署份數中，以鄭正鈐1萬0693份最多，其次為他本人6876份、黃健豪6588份等，洪並怒批這並不是「大罷免大成功」，而是「大罷免大造假」，請司法檢調統一標準，即刻啟動調查。「全民分享，看辦不辦？還是會吃案！」

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對此，方柏翔回應，洪孟楷所稱的6876份不合格連署書中，高達4761份是因為「提議人重複簽名」而被剔除。由於個資保護，他們無法取得第一階段提議人名冊，難以判斷哪些民眾已簽署過。為確保第二階段連署的有效性，罷免團體只好請所有參與第二階段的民眾都再次簽名，這才導致重複簽名的情況。這純粹是制度下的無奈之舉，絕非惡意造假。

方柏翔表示，其餘不合格連署書多因「身份註記不詳」或「地址不完整」等行政疏漏所致，屬於程序性瑕疵，與洪孟楷所稱的「造假」全然不同。並反嗆國民黨過去曾被揭露高達九成的惡意造假率，相比之下，罷免團體在沒有名冊可供參考的情況下，依然嚴格遵守法規，力求合法合規。

方柏翔強調，所有連署書皆已交由中選會逐一審查，審查結果明確揭示「查獲偽造情事為0％」，足以證明罷免過程合法、透明，完全禁得起檢驗。他們也重申，此次罷免運動是基於民意發起，依法推進，絕非任何政黨操弄的政治鬥爭。面對洪孟楷不斷散布不實指控，呼籲市民務必明辨是非，切勿受不實言論誤導。7月26日的罷免投票，是新北市民用選票發聲、實踐民主的關鍵時刻，唯有真實民意，才能撼動虛偽話術與政治操作。

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