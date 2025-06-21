台中藍委羅廷瑋質疑連署書違法灌水 「敲羅行動」4點聲明駁斥

中六選區罷免國民黨立委羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」，今天發布4項聲明駁斥「造假灌水」之說。（資料照）

2025/06/21 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕全台大罷免進入投票的第三階段而白熱化，國民黨立委林思銘日前質疑，罷免國民黨立委的公民團體，徵求的第二階段連署書違法灌水（違規造假），之後又有國民黨立委，包含洪孟楷、羅廷瑋等藍委跟進，質疑違規連署已超過13萬份，對此，台中市立委第六選區罷免羅廷瑋的公民團體「敲羅行動」，今天（21日）發表4點聲明駁斥。

公民團體「敲羅行動」表示，中央選舉委員會於本月20日正式公告，罷免立法委員羅廷瑋案之投票日為今年7月26日（星期六），但令人遺憾的是，羅廷瑋委員至今未正面回應罷免的民意，反而與同黨立委洪孟楷共同對外發表不實言論，誤導大眾認為連署資料有「違規造假」情事，對此，嚴正駁斥並提出以下4點說明：

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一、所謂「一、二階重複連署」本即依法排除，並非造假。依據《選罷法》規定，重複資料本屬審核程序一部分，根本無涉違規，洪孟楷與羅廷瑋刻意混淆視聽，嚴重誤導社會大眾。

二、羅廷瑋之所以面臨罷免，是因其問政表現極差，屢次濫刪中央預算，甚至影響地方市政推動。以近期台中市政府表示無法負擔租金補貼為例，根源正是羅廷瑋在立法院強力刪減有關預算，導致市民權益受損。

三、羅廷瑋對於所有不利其聲望之報導，皆一概抹為「民進黨側翼攻擊」，不僅迴避問題，更藉此操弄政黨對立，無視多數罷免支持者來自各黨派及無黨籍民眾。

四、羅廷瑋於選前高喊「乾淨選舉」，選後卻大量使用看板、派報與廣告車等競選資源。如今面臨罷免，相關資源仍不斷動員，與當初承諾明顯背離，令人失望。

本團再次強調，罷免行動依法推動，所有程序均經由中選會審查確認，正當合法，亦獲得廣大民意支持。敬請所有選民於7月26日踴躍返鄉投票，以實際行動表達對羅廷瑋問政失職的不滿。

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