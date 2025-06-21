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    罷免洪孟楷民團首設街頭廣告 方柏翔：對抗打壓、捍衛民主價值

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/21 14:50

    〔記者羅國嘉／新北報導〕推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今（21）日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。領銜人方柏翔表示，過去多次嘗試租借廣告空間，卻屢遭臨時拒絕，反映社會中仍存在對異議聲音的打壓與言論箝制。

    方柏翔指出，這次能夠順利上刊廣告，全靠一群願意挺身而出的廣告業者，在壓力下仍堅守言論自由的原則，讓公民有機會在街頭發聲。此外，團隊也感謝協助促成廣告設立的議員與反共聯盟夥伴，在關鍵時刻伸出援手，共同捍衛民主價值。

    方柏翔強調，「這不只是一面廣告看板，而是對抗壟斷與打壓的象徵。我們的聲音終於被更多人聽見。」團隊呼籲社會正視當前國會亂象，拒絕不適任立委，還人民一個理性運作、為未來負責的國會。

    方柏翔表示，罷免是憲法保障的權利，說真話不是犯罪，捍衛台灣是當代公民的責任。未來將持續透過街頭行動、政策論述與社會對話，堅持推動第三階段，讓更多人看見人民的力量。

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

    推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」今日宣布設立首面街頭廣告看板，象徵公民運動的一大突破。（記者羅國嘉攝）

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