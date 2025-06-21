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    民進黨新北黨部工作會議前進淡水 蘇巧慧：3箭齊發、衝過三階

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧在淡水舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲眾人「1+1」一人拉一票挺罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧在淡水舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲眾人「1+1」一人拉一票挺罷免。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/21 14:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕中央選舉委員會20日公布國民黨5位新北立委罷免案成案，將於7月26日投票，民進黨新北市黨部21日上午不僅由主委蘇巧慧協調非罷區立委前進支援罷區，在全市13個地點發動第一波路口宣講，也在淡水舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，蘇巧慧呼籲眾人「1+1」一人拉一票，配合公民團體步調，透過網路圖卡、實體文宣、組織動員3箭齊發，衝過三階。

    「顧咱台灣基層工作會議」邀集議員鄭宇恩、國策顧問呂子昌等人和公民團體代表凝聚共識、聚焦三階策略，蘇巧慧指出，這次由公民團體發動的罷免行動，並不是黨派之爭、而是台灣未來路線之爭，國民黨立委過去一年半以來破壞台灣憲政秩序，更持續透過多個親中法案，試圖矮化台灣主權、弱化台灣自我防衛實力，甚至試圖架空總統職權，將國家安全交由立法院主導，種種會讓台灣掉入一中陷阱的行為讓全民憤怒。

    蘇巧慧提到，繼板橋、淡水之後，新北市黨部將陸續前進雙和、林口、汐止等地舉辦基層工作會議，讓更多民眾了解接下來推動罷免三階的戰略與節奏，號召更多民眾加入「護台志工隊」，和公民團體並肩同行，透過組織作戰，擴大守護台灣的基層實力。

    她表示，20日投票日期一公佈，新北市黨部立刻下單印製「護台手冊」折頁文宣，清楚列出國民黨立委過去一年半以來的荒謬行徑，為第一線陸戰夥伴強化論述，同時也製作「守護台灣、作伙來罷」小布條，提供民眾掛在自家或商店門口，期盼守護台灣的力量在新北遍地開花。

    鄭宇恩表示，藍營立委仗著人數優勢綁架立法院，將立法院變成藍白兩黨的橡皮圖章，許多爭議法案未經實質討論，沒有按照議事規則，變舉手表決、倉促通過，完全違反民主精神，她呼籲民眾7月26日務必出來投票，讓國民黨立委看見人民的怒火，守護台灣民主。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧在淡水舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲眾人「1+1」一人拉一票挺罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧在淡水舉辦「顧咱台灣基層工作會議」，呼籲眾人「1+1」一人拉一票挺罷免。（記者翁聿煌攝）

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