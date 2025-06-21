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    罷團志工遇襲頻傳 鷹爸授思維應對：反共愛國不分年齡

    「鷹爸」徐柏岳。（記者董冠怡攝）

    「鷹爸」徐柏岳。（記者董冠怡攝）

    2025/06/21 15:40

    〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免進入第三階段投票衝刺，陸戰、空戰齊發，罷免國民黨立法委員李彥秀團體「港湖罷秀」今天邀請「鷹爸」徐柏岳演講，他表示跳脫華人教育的階級思維，更有能力對抗統戰手法，「反共、愛國不分年齡」，不要讓變老的壞人去倚老賣老。

    徐柏岳表示，台灣處於大罷免的階段，自己參與過程中發現，由於華人教育系統，透過階級、專制、威權方式，加上惡意攻擊，讓罷團志工在對許多似是而非的統戰言論和伎倆受傷，跟港湖罷秀接觸後，願意站出來，結合猶太思維，幫助更多志工培養生命的觀念，三階時變得更有力量與智慧，應對惡意攻擊跟抹黑。

    徐柏岳指出，面對對手中共在「所謂同文同種」的文化中，我們找不到突破點，但他將自身與家人住過以色列首都耶路撒冷的經驗，把猶太思維與華人思維作對照後察覺，找到方法與解答。

    徐柏岳提到，華人教育強調尊師重道、敬老尊賢，客氣有禮，但有時年紀大的人會倚老賣老，試圖用長者身分斥責志工、出言不遜甚至動手動腳，其實是不對的，「反共、愛國不分年齡，不可以用你的年紀，去否定比你年輕的孩子，展現對於國家的熱情與愛！」

    他認為，此刻是自由和邪惡的對戰，必須拋開階級輩份，改由生命的宏觀思維切入，讓志工能夠勇敢面對後續三階、四階，與不同思想或統戰思維交手過程中，應對更有力。

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