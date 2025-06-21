罷免投同意、反共更有力！黃建賓罷免案7/26投票 綠營民代街頭宣講

民進黨支持者在街頭宣講罷免的重要。（簡維國議員服務處提供）

2025/06/21 15:23

〔記者劉人瑋／台東報導〕中選會20日宣布國民黨立委黃建賓罷免案第二階段連署通過，民進黨今上午10時發起全國串聯，各地黨公職人員同步上街頭宣講。台東縣議員簡維國與黃治維今早率領服務團隊及志工，在台東市三角公園兩側展開宣講，向鄉親傳達「民主不能退讓、罷免就是力量」的訴求，7月26日投下罷免票。

現場吸引許多民眾駐足聆聽，簡維國清楚有力的講話獲得現場民眾熱烈回應，頻頻點頭、比讚，甚至有人主動加入志工行列，表達對罷免行動的支持。志工們高舉標語、布條，說明「挫賓」的關鍵理由，氣氛和平熱烈。

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簡維國指出，近來立法院亂象叢生，黑箱審查、粗暴表決與刪減預算等程序失序，已經嚴重傷害人民對民主的信任。「我們不只是反對立院亂象，更要喚起台東人對台灣民主的重視，不能再讓親共立委綁架民意！」

簡維國強調，人民有權要求問責，也有責任在7月26日投下罷免同意票，罷免黃建賓，就是拒絕傅崐萁操弄民主、反制親中勢力滲透的第一步。

簡維國呼籲，7月26日不只要站出來投票，更要團結發聲，守護台灣自由民主的根本價值。罷免黃建賓，就是下架傅崐萁；罷免成功，反共更有力。

黃治維則表示，在接到第二階段連署過關消息後隔天就立即響應黨中央提醒民眾記得投下同意罷免一票，全力將以往弱化國安、親中投共及掏空台灣的立委從立院中移除，還給台灣更安穩的生活。

有意思的是，同一時間、不同地點，遠在50多公里外的日暉國際渡假村的行政院長卓榮泰，演講主題也是「反共」。他介紹渡假村老董鄭越才時表示，當時鄭在中國從事國安、反共工作，一直以來都是堅持著反共，讓台灣能夠成為更安定的國家。

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