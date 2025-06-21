罷免丁學忠7/26投票 雲林縣長張麗善拋「不同意罷免大聯盟」反制

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

2025/06/21 14:38

〔記者李文德／雲林報導〕公民團體「雲林拔釘」鎖定罷免雲林第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，昨中選會公告7月26日將投票。雲林縣長張麗善今（21）日表示，為捍衛民主法治制度，不讓惡意罷免遍地開花，即日起雲林縣成立「不同意罷免大聯盟」，號召縣內參選公職人員都能加入。

張麗善說，這次的罷免行動是違反民主法治。所以為了維持憲政、民主法治的制度，我們還是希望尊重所有參選人的參政權，以及鄉親選舉、被選舉權。因此即日起成立雲林縣的「不同意罷免大聯盟」，只要是公職人員，無論是村里長、代表、縣議員，或是鄉鎮長全部都可以參加。

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張麗善強調，最主要是捍衛權利，也維護民眾。選舉4年一次，選上的人就好好地全力以赴，守護我們的鄉親。不希望當選才一年多，還沒有完全熟悉環境，或還沒有熟悉整個未來的政策跟制度的情況下，就被惡意罷免。舉她的例子而言，第一次參選立委，當選第一年時候也不知道要怎麼做，甚至擔任縣長第1年，也還沒有完全擬定好相關政策。

她認為，罷免行動成功就會造成惡性循環，未來只要選輸了，一年以後可能就開始發動罷免，這樣會惡性循環而且遍地開花，造成台灣社會非常混亂。不為個人也不為黨派，只為了整個體制要能夠健全化、完整化，捍衛所有每一個人的權利。

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