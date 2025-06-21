盧秀燕本命區遭罷免宣戰 罷掉黃健豪=大罷免成功

中五罷團「斷健行動」在北屯區漢口路五段路口掛上巨型看板「同、意、罷、免、黃、健、豪」，宣告向黃健豪罷免投票全面啟動。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/21 14:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪進入罷免第三階段投票，將於7月26日舉行罷免投票，中五選區罷免民團「斷健行動」今天在北屯區漢口路五段與71巷口掛上巨型看板「同、意、罷、免、黃、健、豪」，9面大字板，共長近50公尺、高3公尺，相當醒目，宣告罷免投票全面啟動，天天舉牌站路口宣講，週週舉行座談會，強調「罷免掉中五選區黃健豪，代表大罷免成功」，呼籲選民投票同意罷免。

現場掛上罷免大型看板後，罷團高舉布條、齊聲喊出「出來投票、同意罷免」、「大罷免、大成功」，並同步曝光兩張圖像看板，黃健豪在立院舉椅砸人的衝突場面，寫上「這種立委罷了吧」；另一張以卡通風格呼籲「護台愛台、守護下一代」，圖中人物頭戴鳳梨頭飾、手拿選票，號召選民「罷免同意，讓我們一起」，不少路過人車看到熱情比讚、加油打氣，更有人停車拍照轉發社群，現場氣氛高亢振奮。

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中五罷團發言人台灣衣美局表示，掛上同意罷免看板正式宣戰黃建豪，選民誓必罷免決心，其選區台中市北屯、北區，是台中市長盧秀燕的本命區，只要能罷免黃健豪，就是大罷免大成功，他說，中五選區從一開始不被看好，到二階創下佳績，希望三階投票，中五的鄉親一起站出來投票同意罷免，下架親共、賣台、不適的立委。

台灣衣美局說，中五選區在一階連署書超過1萬5000多份（送出近4000份）、二階送出5萬5000份，中選會通過數合格率高，罷團連署合格率為80%、90%，不像國民黨造假率到94%、96%。

藍委無視罷免民意高漲，與白委仍持續毀憲亂政，近期通過2028中火無煤案，影響台灣經濟，以及提案《兩岸條例》修正草案，將原由「國防部」公告的限制或禁止水域，修正為「海洋委員會」公告，形同將金馬海域內海化、讓台海戰事內戰化，限縮國際聲援，都讓國人罷免藍委情續高漲，比起二階連署時更熱烈，罷團在5月初送出二階連署書後，持續站路口舉牌宣講，希望關鍵三階投票罷免。

北屯區議員曾朝榮也到場聲援，呼籲市民7月26日投下同意罷免票，第三階立即啟動，今天下午2點半也將舉行罷免護台宣講會，邀請立委何欣純、王定宇、立院榮譽顧問陳柏惟等人開講，呼籲大家勇敢站出來，別再讓藍白毀憲亂政，讓市民決定，一起站出來投下同意罷免票，以愛守護台灣。

中五罷團「斷健行動」北屯區漢口路五段路口與掛上巨型看板「同、意、罷、免、黃、健、豪」，9面大字板，共長近50公尺、高3公尺，相當醒目，宣告向黃健豪罷免投票全面啟動。（記者蔡淑媛攝）

中五罷團除掛上罷免大型看板，並高舉布條、齊聲喊出「出來投票、同意罷免」、「大罷免、大成功」，並同步曝光黃健豪在立院舉椅砸人的衝突場面，呼籲下架不適任立委。（記者蔡淑媛攝）

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