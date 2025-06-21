中選會：「重複連署」無涉偽造 死亡連署、偽造情事循例告發

中選會委員會議20日審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。（記者李文馨製表）

2025/06/21 14:33

〔記者李文馨／台北報導〕中選會昨宣告傅崐萁等24件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。國民黨立委洪孟楷指罷藍二階連署總計超過13萬違規連署，國民黨立委羅智強也說，統計31位藍委，無效的違規連署份數就已經超過15萬份。對此，中選會表示，「重複連署」是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉。

中選會昨公布2025年各公職人員罷免案連署人名冊查對結果統計表，並列出每案被剔除連署的查對樣態，包含年齡不符、居住期間、具原住民身份、連署前死亡、重複連署、連署人為提議人、姓名錯誤或不明，戶籍地址錯誤或不明，未填具國名身分證統一編號或有錯誤、不明、未簽名或蓋章，以及有偽造情事等。

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洪孟楷昨天首先在臉書發文點名，指二階段連署的違規份數，總計超過13萬，並批評這並非「大罷免大成功」，而是「大罷免大造假」；羅智強上午指出，他統計31位藍委，無效的違規連署份數就已經超過15萬份，並質疑有多少無效連署數出自於民進黨之手。

中選會表示，無論是公投或罷免案的提議或連署只要有「連署前死亡」或「偽造情事」，均會依法循例予以職務告發，此為「刑事訴訟法」的法定義務，均無差別待遇，過往以來即是如此，現在也是如此，不會有例外。

中選會也說，「重複連署」則是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。

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