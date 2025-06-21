賴總統將展開「團結國家十講」張麗善：別打團結旗號卻製造內部分化

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

2025/06/21 14:02

〔記者李文德／雲林報導〕總統府召開記者會，說明賴清德總統將從明日起於全台展開「團結國家十講」活動，盼對外持續與國際民主友盟站在一起，深對內以具體行動團結國人。雲林縣長張麗善受訪批評，不要打著「團結」的旗號，實際卻製造內部分化、鬥爭。

總統府上午指出，這10場主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。以國家民主憲政制度為基礎出發，從外交、兩岸、民主韌性談到台灣的經濟發展與產業佈局等，深入議題核心、直面台灣社會、傾聽國人聲音、最大團結國家。

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對此張麗善表示，很難過且遺憾，總統假團結之名，行台灣內部分化跟鬥爭之實。如在經濟產業發展，是大家要團結一致，不分黨派，共同捍衛台灣經濟產業如何發展、面對國際情勢要如何尋求立足空間，沒有一個當政者，現正做分化、內鬥。

張麗善強調，現應是要團結超過2300萬的民眾，都要立足的空間，為台灣努力。因此團結是要凝聚大家共識，所以總統領導之下，應該要非常理性照顧每一個鄉親，才是重中之重、當務之急。國家領導人應該要團結大家，而不是現在假民意行鬥爭之實，這是非常不智的行為。

張麗善說，團結不是表面上的口號，而是真心地為台灣這塊土地付出，認為某些人的行徑，根本就是「假團結之名，行分化鬥爭之實」，這樣表裡不一，不僅讓人失望，更無助於台灣整體發展。

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