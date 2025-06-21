民進黨公職全台罷區大串聯！ 桃園平鎮、龍潭、新屋宣傳投同意罷免票

民進黨籍桃園市議員魏筠、王珮毓、黃崇真今早在平鎮區新勢公園攜手罷團衝刺宣傳三階同意罷免。（記者黃政嘉攝）

2025/06/21 13:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大罷免三階熱戰開打！民進黨黨公職今早在全台罷區大串聯、同步上街站路口，傳達罷免主張，桃園市議員魏筠先後在平鎮區新勢公園、中豐路，分別與市議員王珮毓、黃崇真，以及立委王義川、市議員劉仁照、彭俊豪、張曉昀，攜手罷團衝刺宣傳三階投下同意罷免票；市議員張肇良、陳睿生也各自在龍潭區、新屋區永安漁港市場，異地齊呼「罷免投同意、反共更有力！」

新勢公園宣講場，不時有民眾比讚、按喇叭示意力挺罷免行動，王珮毓表示，桃五選區呂玉玲家族長期佔有一席之地，近30年時間，平鎮、龍潭鄉親維持原地踏步，這次大罷免，大家一起站出來，訴求是許多藍白立委共同簽署不合理法案，突顯被中共嚴重滲透，罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶領的不適任立委，也是在罷免中共代理人，為了守護下一代、守護台灣民主價值，三階出來投同意罷免票。

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黃崇真表示，桃市罷免6個選區藍委，現已確定三階投票在7月26日，呼籲大家投下同意罷免票，主要原因是必須守護下一代，這屆立委任期，看到立院擴權法案、離島建設條例部分條文修正草案，都侵蝕台灣民主相當深，桃三選區立委魯明哲在立法院資歷相當久，也沒見到他出來呼籲國民黨立委、黨主席守護台灣民主，而是做了一起侵害台灣民主的選擇，因此藉大罷免，讓立法院、台灣社會回歸正常。

魏筠表示，7月26日，民眾一定要出來投同意罷免，桃園6區藍委都不是民意立委，他們都是黨意立委，遵從黨意刪減國防預算、削減社會福利，沒在立院做福國利民的事情，反而親中賣台，因此需要罷免藍委，保護下一代。

「大罷免、大成功！」王義川宣講說到，為了保護台灣，7月26日透過一張張選票，罷免不適任立委，桃園6區藍委都要成功罷免。

陳睿生表示，7月26日拜託鄉親踴躍出來投同意罷免，終結國會亂象，民主不是天上掉下來的，守護得來不易的民主，讓下一代子孫也能生活在自由民主的寶島台灣。

張肇良表示，為了強化台灣國防、讓客家預算順利通過、讓老人家有福利預算、順利推動小朋友教育經費，讓團結更有力，民主向前行，拜託各位鄉親7月26日，共同投下同意罷免票。

民進黨籍桃園市議員在平鎮區新勢公園宣傳時，一旁男騎士比讚力挺罷免行動。（記者黃政嘉攝）

桃園市議員張肇良今早在龍潭區中正路、五福街口宣傳三階罷免。（桃園市議員張肇良提供）

桃園市議員陳睿生今早在新屋區永安漁港市場掃街，宣傳三階罷免。（桃園市議員陳睿生提供）

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