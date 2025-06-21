大罷免進入三階投票 民進黨雲林黨公職上5重要路口宣講

民進黨雲林縣黨公職今在海線鄉鎮5處重要路口宣講， 呼籲大家726出來投同意票。（記者李文德攝）

2025/06/21 13:42

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免進入第三階投票，全國共有25件罷免訂於7月26日投票，民進黨祕書長林右昌日前宣布，全國罷區的黨公職今（21）日上午大串聯、同步宣傳。上午雲林縣5名位黨籍議員在雲林縣第一選區（海線）重要路口宣傳，呼籲大家屆時出來投「同意罷免票」。

罷免雲林海線立委丁學忠案將於7月26日投票，民進黨雲林縣黨公職一早到虎尾、麥寮、東勢、北港等5處重要路口宣講，甚至更邀請公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」志工們，一起高舉「罷免 同意」手牌，一同喊出「罷免投同意 反共更有力」口號。

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縣議員蔡岳儒表示，這次藍白在立法院對於國家安全危害，令年輕人們感到擔憂，如聯手削減國防預算84億，都在在令人憂心，因此選擇與罷團志工們站出來，更呼應黨中央，呼籲民眾走出來投同意票；縣議員蔡孟真表示，這一票不是為了個人、政黨，而是為了國家，因此與罷團站在街頭宣講，未來將會持續與公民團體合作，讓屆時投票能順利。

雲林縣黨部主委、立委劉建國表示，此次在海線鄉鎮5處重要路口宣講，呼籲大家屆時記得出來投「同意罷免票」，現在看到公民團體可以掀浪潮，代表人民對被罷免國會議員們有一定程度不信任，從一階、二階現在可以進入到三階，這都是民意展現，因為人民們已看到立法院第11屆，從第一會期開始，這些被鎖定罷免的國會議員一直執迷不悟、親中，所以民進黨不管是中央或地方也要呼應民意，更認為沒有被罷的政黨都應該挺身而出。

民進黨雲林縣黨公職今在海線鄉鎮5處重要路口宣講， 呼籲大家726出來投同意票。（記者李文德攝）

民進黨雲林縣黨公職今在海線鄉鎮5處重要路口宣講， 呼籲大家726出來投同意票。（記者李文德攝）

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